Depois de Neymar, Bruna Biancardi também exibe suposta aliança

O namoro de Neymar e Bruna Biancardi parece estar ficando cada vez mais sério. Ao compartilhar algumas fotos em suas redes sociais, a influenciadora exibiu um anel na mão esquerda, no mesmo dedo em que costuma-se a usar aliança de compromisso.

O jogador do Paris Saint-Germain, por sua vez, já havia surgido com uma joia similar no fim de semana, quando posou com a namorada em Paris. Os dois, vale lembrar, estão juntos desde agosto do ano passado.

Bruna exibe a suposta aliança de compromisso

(Foto: Reprodução)

O casal tem sido visto junto com maior frequência neste ano. Em fevereiro, Bruna publicou nos Stories do Instagram um vídeo com várias fotos dos dois, em comemoração ao aniversário de 30 anos de Neymar.

"Lindoo! Você já sabe tudo o que eu te desejo. Esse vídeo é apenas para deixar um pouco de nós registrado aqui! Esse é seu ano! Deus abençoe a sua vida", escreveu Bruna, na época.

Recentemente, o atacante preparou uma surpresa para a namorada, que completou 28 anos no dia 15 de abril. Ele levou cinco amigas da amada para Paris, especialmente para comemorar o aniversário dela. Bruna compartilhou o momento em suas redes sociais e agradeceu pelo presente.

Neymar ainda se declarou para Bruna, em uma postagem nas redes sociais: "Feliz demais em ter você na minha vida. Te amo", publicou.