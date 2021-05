Depois do óleo, o pó: o que explica o surgimento de drogas na costa baiana?

No meio das pedras na praia da Boca do Rio, um pescador acena e grita para os colegas que estão na colônia de pescadores do local. Os gritos interrompem o sossego de Sargaço, que apagou seu cigarro de palha, se benzeu e sussurrou: “Desconjuro, deve ser outra mochila de pó. Que praga, meu Deus”. Para alívio de todos, era apenas um aviso que um cardume de peixe estava próximo das pedras. Desde que uma mochila com 27 quilos de cocaína foi encontrada na praia, na última terça-feira, todos evitam falar sobre o assunto. Além de sereias, monstros marinhos e navios fantasmas, o pó vindo da maré virou mais uma assombração dos mares baianos.

“Já disse tudo pra polícia. Tem gente dizendo que estamos jogando o anzol e puxando mochila com pó, um absurdo. Depois do óleo na costa, agora é droga tirando nossa paz. Nem venha. Não falo nada sobre isso”, resumiu o pescador Egídio, um dos nativos que achou a droga. No dia 14 de maio, 52 quilos de cocaína foram encontrados em Nova Viçosa, extremo sul da Bahia. Nos dias seguintes, outras mochilas foram aparecendo na costa baiana, como Trancoso, Belmonte e Salvador, sentido sul-norte. Ao todo, foram encontrados 129 quilos de pó, avaliados em mais de R$ 2,5 milhões.

Pescadores da Boca do Rio encontraram 27 quilos de cocaína na praia (Foto: SSP/Divulgação)

O mistério agora é saber de onde veio tanto pó. Para descobrir, é preciso ser um CSI e avaliar todas as pistas do caso, usando a ciência como aliada. Primeiro, é preciso utilizar um método matemático chamado Registro Reverso, o mesmo que identificou a origem do vazamento de óleo na costa nordestina, em 2019.

“Não se pega um papel e faz o cálculo simples para saber de onde veio a droga. Leva tempo, é complexo e precisa de variantes. Precisamos fazer o caminho inverso das drogas encontradas, como se fosse rebobinando uma fita K7. Pegamos todos os pontos achados, consideramos as marés e seus sentidos, tempo no mar e outras evidências, até achar o denominador comum. Não tenho como dizer de onde partiu estas drogas assim, de imediato. Pode levar dias”, explica o oceanógrafo e doutor em ciências marinhas, Guilherme Lessa.

Lessa tem uma possível hipótese. Pelo peso e ordem dos achados, é possível que as drogas tenham viajado por uma zona chamada plataforma continental, um pequeno declive entre a costa e o fundo do mar. Simplificando, é como se fosse aquela ladeira de piscina entre o raso e o fundo, no máximo a 12 km de distância da costa. Porém, Lessa assegura que não pode afirmar isso, pois é preciso um estudo mais minucioso para chegar aos números exatos. "Creio que este cálculo está sendo feito pela polícia", completa o cientista.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que tem algumas novidades sobre o assunto. Segundo apurou a coluna Satélite, do CORREIO, a PF afirma que um barco em alto mar, alertado sobre possíveis abordagens, se livrou do carregamento. Curiosamente, na última sexta-feira, a Receita Federal e a PF apreenderam 244,5kg de cocaína no porto de Salvador, que teriam a França como destino. Um detalhe chamou atenção: os tabletes possuem as mesmas marcas e desenhos das drogas encontradas nas praias. O polícia investiga se há relação.

Porém, outros mistérios continuam sem explicação. Como 57 quilos de drogas conseguem flutuar pela costa e percorrer quilômetros? Como espécies de crustáceos foram parar nas malas? “A ciência existe pra ajudar a gente a responder todas essas perguntas. É possível calcular o quanto de peso a corrente é capaz de carregar, para ver se faz sentido especular que a corrente esteja levando as malas (e se outras, pelo peso, acabaram afundando). Elas poderiam, por exemplo, estar em algum costão rochoso, escondidas, e que devido ao período de chuvas fortes e marés de ressaca acabaram sendo trazidas à praia”, explica Alice Reis, oceanógrafa e doutoranda em Ecologia pela Ufba.

Como apontou Alice, em todas as mochilas foram encontradas espécies de crustáceos (cracas), comuns em cascos de navios e importantes no caso. Elas podem apontar o local de despejo e o tempo em que as drogas estavam no mar. “É possível usar as espécies incrustantes pra ter uma noção de onde iniciou a colonização, se tem espécies de diferentes lugares e quais lugares, se tem diferença entre as malas, qual o tamanho dos indivíduos em cada mala, entre outras coisas. tudo isso dá uma noção da origem e do tempo que a colonização está acontecendo, ajudando a rastrear de onde veio a droga”, completa Alice.

Drogas apreendidas no Porto de Salvador possuem mesmos emblemas das drogas encontradas na costa baiana. Polícia investiga relação (Foto: Receita/Divulgação)

Caso as drogas tenham sido despejadas de navios, Alice sugere que a cocaína poderia estar armazenada em algum local em contato com a água. "Outra possibilidade seria que alguma embarcação grande estivesse transportando drogas na parte do navio onde fica a água de lastro, daí a aparição de cracas", palpita. A oceanógrafa não acredita que as drogas estavam à deriva, boiando como o vazamendo de óleo em 2019.

"Eu não acho que as malas estão à deriva. Por deriva, a gente entende que ela é levada pelas marés e correntezas. Comparando com o óleo, ele flutua e isso faz com que ele seja carregado pelas correntes e marés. Não é o caso destas mochilas tão pesadas. Supondo que elas tenham origem de algum navio, é estranho o deslocamento tão grande pro peso delas. A não ser que elas estivessem sendo despejadas durante o percurso", completa Alice.

Segundo a PF, é possível que outras mochilas apareçam ao longo da costa, em direção ao litoral norte. “Um colega aqui me disse ter avistado outra bolsa perto das pedras, mas largou lá. Todo mundo está com medo de pegar uma zorra dessa e ser preso”, alega um dos nativos, que pediu anonimato. Em Belmonte, a mochila encontrada mudou a rotina da cidade. “Dizem que algumas pessoas encontraram outras mochilas e esconderam. As facções daqui estão em pé de guerra e tem gente vindo de cidades vizinhas para procurar outras drogas no mar. Um inferno”, disse uma moradora local, também de forma anônima.

Para quem encontrar alguma mochila, nada de imitar o verão da lata, em que 22 toneladas de maconha foram encontradas na costa do Rio de Janeiro e São Paulo, nos anos 80. Na época, muita gente peregrinava nas praias à procura das drogas, muitos optando por consumir o produto, batizado de “veneno da lata”, ou vendendo. Nem pense nisso, tá ok? Faça como os pescadores da Boca do Rio: se benze e liga para a polícia.