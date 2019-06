Depois dos primos Maxi e Emanuel, Messi vai estrear em Salvador

Maxi Biancucchi abriu o caminho em 2013, seu irmão Emanuel apareceu no ano seguinte, sábado (15), enfim, o primo mais famoso da família Cuccittini jogará pela primeira vez em Salvador. Lionel Messi, craque da Argentina, vai debutar na Fonte Nova contra a Colômbia.

No Brasil, o camisa 10 já jogou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Brasília, seja pela Copa 2014 ou Eliminatórias.



Messi é primo materno dos irmãos Biancucchi (que usam o sobrenome paterno no futebol). Maxi jogou no Vitória em 2013 e fez tanto sucesso que, ao negociar a transferência para o Bahia em 2014, levou consigo o irmão pouco conhecido. Emanuel ficou no tricolor só naquele ano, e o atacante jogou também em 2015.

Aos 34 anos, Maxi está sem clube e Emanuel, 30, defende o Newell’s Old Boys (time do qual Messi é torcedor) desde janeiro. No entanto, ainda não jogou pela equipe principal; só na reserva, a equipe foi eliminada da Copa Santa Fe diante do desconhecido Sportivo las Parejas, no domingo.

Curiosamente, Messi e Emanuel se enfrentaram no dia 1º deste mês, quando a seleção goleou o Newell’s por 5x0 em um jogo-treino em Ezeiza, na Argentina. O camisa 10 fez dois; o primo jogou no segundo tempo.