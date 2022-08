Depósito da Cesta do Povo é alvo de arrombamento e furto no Comércio

Um antigo depósito da Cesta de Povo, localizado no bairro do Comércio, foi alvo de um furto na madrugada desta sexta-feira (12). De acordo com trabalhadores da região, cerca de cinco homens que apareceram com carrinhos de mão, arrombaram o portão do estabelecimento, que está desativado, e levaram equipamentos ainda guardados.

Entre eles, um freezer de mais de cinco metros de comprimento, como conta o guardador de carros Edvaldo Ferreira, 69, que trabalha na região há 35 anos. "Eles pegaram o freezer que ocupa essa parede toda aqui e tem uns cinco metros. Não está funcionando, mas tem um valor alto para ferro velho e outros lugares que eles possam vender. Era um equipamento grande, tanto que precisou de cinco pessoas", afirma Edvaldo.

Ainda segundo o guardador, essa não é a primeira vez que o grupo age por ali. Entre julho e agosto, outros arrombamentos já foram registrados no mesmo local. "Tem um mês que estão fazendo isso. Já levaram outro freezer, caixas, prateleiras e o que eles puderam encontrar de valor. Primeiro, destruíram o portão de ferro que desce e ficou só um. Agora, é fácil eles abrirem para levar o que quiser", diz, mostrando o portão destruído pelo grupo.

Outros trabalhadores já viram o grupo, que sempre aparece com quatro ou mais pessoas, entrando no depósito. Porém, não tentam impedir por medo que os suspeitos retornem com violência. A Polícia Civil (PC) foi procurada pela reportagem para falar sobre o caso, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.