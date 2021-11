Deputada apresenta projeto para proibir ‘linguagem neutra’ em escolas baianas

Um projeto apresentado pela deputada estadual conservadora Talita Olveira (PSL) pretende proibir o uso da "linguagem neutra" em todas as escolas baianas - públicas e privadas. O projeto foi apresentado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta quinta-feira (11).

Em post no Instagram, a deputada afirma que a medida visa "zelar pelo direito dos estudantes do Estado da Bahia quanto ao aprendizado da norma culta da língua portuguesa."

"Aos poucos, como tanto vemos nas redes sociais, a esquerda vai empurrando goela abaixo da população a sua ideologia nefasta em nossa sociedade e com educação não se brinca. Já não basta a péssima posição que o nosso estado ocupa no tocante à educação sob a gestão do PT. Não podemos permitir. Então trabalharemos duro pela aprovação desse nosso novo projeto", escreveu a bolsonarista.

Ainda não se sabe se o projeto irá à votação na casa.

Linguagem neutra

A linguagem neutra é, resumidamente, usada principalmente para se referir a pessoas de gêneros dissidentes de masculino e feminino cis. Ou seja: alguém que não se identifica como homem ou mulher não seria "ele" ou "ela", mas sim "elu" ou "elx".