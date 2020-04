Deputada baiana propõe aulas online e pela TVE na rede estadual

Preocupada com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio e com o atraso do ano letivo devido à suspensão das aulas por conta da Covid-19, a deputada Fabíola Mansur (PSB) protocolou uma Indicação na Assembleia Legislativa da Bahia estabelecendo que o Governo da Bahia ofereça aos estudantes da rede estadual aulas online e pela TVE.

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa da Bahia, Mansur explica que a medida é uma forma de amenizar os prejuízos ao aprendizado dos alunos. A parlamentar sugere que a Secretaria de Educação utilize as diversas ferramentas virtuais de acesso livre que já estão disponíveis a exemplo do Google Sala de Aula e Zoom Cloud, ou prepare um aplicativo próprio para realizar aulas remotas ao vivo e as disponibilize na programação da TV estatal. Na proposta, a deputada sugere que o governo busque um meio tecnológico para que o uso do aplicativo não consuma dados de internet dos alunos.

Ela também acredita na medida como uma forma de amenizar as desigualdades entre os alunos do sistema público e os da rede particular, que em grande maioria já conta com aulas virtuais. “Também me preocupo muito com os estudantes do Ensino Médio, sobretudo os de 3º Ano, que vão passar pelo Enem, que já está na porta e não foi adiado. A desigualdade entre o sistema público e o privado é enorme e este ano pode ser ainda pior no que se refere ao acesso à universidade. Precisamos agir rapidamente”, apela a deputada.

“Não sabemos quando as aulas poderão ser retomadas, então temos que achar uma alternativa para não prejudicar ainda mais os estudantes, principalmente os mais pobres que já os primeiros alvos da crise econômica e social e precisam ter na Educação uma forma de superar as desigualdades. Precisamos de oportunidades iguais”, argumenta.

Na Indicação, Fabíola propõe que a Secretaria de Educação articule conjuntamente com a categoria de professores e com o Conselho Estadual de Educação uma metodologia no sistema de ensino online aplicado de forma que essas aulas sejam, ao menos em parte, contabilizadas no calendário letivo.

O CORREIO procurou a Scretaria de Edcação do Estado para saber da viabilidade técnica da proposta, mas até o momento não obteve resposta.