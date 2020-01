Deputado aciona PF contra Fátima Bernardes por suposta apologia às drogas

Ludmilla e Fátima Bernardes nos bastidores do programa 'Encontro' (Foto: Bruna Luiza/TV Globo)

O deputado federal e pastor evangélico Otoni de Paula (PSC-RJ) protocolou na Polícia Federal uma notícia-crime contra a apresentadora Fátima Bernardes por causa de uma apresentação de Ludmilla no 'Encontro', da TV Globo.

De acordo com o site da revista Veja, o motivo foi a atração, na perspectiva do deputado, ter feito apologia ao cultivo, uso e venda de maconha no dia 23 de dezembro, quando a funkeira esteve no palco do programa e cantou 'Verdinha'.

Na música, a letra diz: “Eu fiz um pé lá no meu quintal / Tô vendendo a grama da verdinha a um real”.

No pedido ao diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o deputado critica a apresentadora por mostrar no horário matutino uma música que, segundo ele, faz apologia às drogas.

Otoni ainda ressalta que Fátima afirmou que 'Verdinha' será “o hit do ano de 2020”. “Pelo horário, deduz-se que, dentre os telespectadores, estejam considerável número de menores”, argumentou o deputado no documento.

Fátima e Ludmila ainda não se posicionaram sobre o assunto.