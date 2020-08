Deputado do Centrão será novo líder do Governo Bolsonaro na Câmara

Membro do chamado Centrão, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) afirmou, nesta quarta-feira (12), que será nomeado novo líder do governo Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara dos Deputados.

Ao portal G1, Barros, que foi ministro da Saúde no governo de Michel Temer, afirmou que a indicação deve ser oficializada na próxima terça (18), com a publicação do nome no Diário Oficial da União.

Barros deve substituir o atual líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO).

Em uma postagem nas redes sociais, o deputado agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro “pela confiança do convite”.

“Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança do convite para assumir a liderança do governo na Câmara dos Deputados com a responsabilidade de continuar o bom trabalho do Líder Vitor Hugo, de quem certamente terei colaboração. Deus me ilumine nesta missão”, escreveu.

Em 2018, quando comandava o Ministério da Saúde, Barros deixou o cargo para disputar as eleições, quando foi reeleito deputado federal.