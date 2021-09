Deputado estadual Capitão Alden tem mandato suspenso por 30 dias

O plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça (21), a suspensão do mandato do deputado estadual Capitão Alden (PSL). O parlamentar foi punido por quebra de decoro parlamentar, após acusar, sem provas, a Prefeitura de Salvador de pagar R$ 1,6 milhão de propina para integrantes da oposição.

Na votação, 53 deputados estavam presentes. Quatro votaram contra a punição e outros 49 votaram a favor da suspensão do mandato do deputado. "Infelizmente por um lado, um colega nosso é punido. Que sirva de exemplo. Apesar de ter sido uma decisão branda diante das acusações feitas (...) Ninguém se sente feliz em punir outro colega, mas não havia outro caminho", disse o presidente da Casa, o deputado estadual Adolfo Menezes.

A recomendação do afastamento dele ocorreu em parecer do deputado Luciano Simões Filho (DEM), que é o relator do caso no Conselho de Ética da Alba, e referendada pelos outros membros do colegiado em 21 de julho.

O deputado não compareceu à sessão. Em suas redes socias, ele postou que se encontra em viagem oficial em Goiânia. Além do presidente, outros parlamentares se posicionaram críticos à punição, considerada branda.



"Se eu fosse do Conselho de Ética votaria pela cassação. Esperava que ele estivesse aqui para ao menos pedir desculpas, mas nem apareceu. Fez uma discussão sem provas e não tem a coragem de vir aqui olhar no olho de quem ofendeu e pedir desculpas. Toda vez ele apronta contra esta casa e a democracia. Que possamos rever a questão dessas punições no Conselho para que (a punição) não se torne férias de 30 dias do deputaos", criticou o deputado Robinson Almeida.