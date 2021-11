Deputado João Isidório, filho do Pastor Isidório, morre afogado em Madre de Deus

O deputado estadual João Isidório morreu na tarde desta quinta-feira (11) após se afogar em uma praia de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. João era filho do deputado federal e ex-candidato a prefeito de Salvador, Pastor Sargento Isidório.

João teria sofrido um mal súbito enquanto nadava. Ele chegou a ser socorrido por equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu), e levado ao Hospital Municipal de Madre de Deus, onde o óbito foi confirmado.

João tinha 29 anos e estava em seu primeiro mandato como deputado estadual na Bahia. Além de parlamentar, ele era cantor, compositor e coordenador da Fundação Dr. Jesus, instituição criada por seu pai para o tratamento de dependentes químicos.

Ele foi eleito para o cargo em 2019. João foi o deputado estadual mais votado da Bahia, com 110 mil votos.

Na assembleia, ele era conhecido por defender pautas conservadoras e ligadas ao público evangélico. Em uma de suas falas, ele disse ter o desejo de entregar a Bahia à Santíssima Trindade para protegê-la de "maldições" e "anjos das trevas".

Colegas lamentam

Nas redes sociais, algumas personalidades da política baiana lamentaram o falecimento de João. O senador Jaques Wagner (PT) comentou que ele e a esposa estão bastante consternados com a notícia da morte do deputado. "Perdemos um jovem com futuro promissor e que ainda tinha muito a contribuir com a Bahia. Nossa solidariedade e abraço à família, especialmente ao amigo Pastor Sargento Isidório", disse.

Leo Prates, secretário de saúde de Salvador, também se manifestou: "Fui pego de surpresa com a notícia do falecimento do deputado João Isidório, de forma tão abrupta. Lamento a perda de uma jovem liderança política e me solidarizo com a dor de toda a família e amigos. Que Deus possa confortar o coração de todos neste momento tão difícil."

"Profundamente consternado com a morte precoce e abrupta do Dep Estadual João Isidorio, envio meus sentimentos sinceros de perda à família e amigos do Deputado Sargento Isidorio", comentou Fábio Vilas-Boas, ex-secretário estadual da Saúde.

O deputado Alex da Piatã (PSD) também revelou estar consternado e muito triste. "Recebi a notícia do falecimento do meu colega, amigo, parceiro de Assembleia Legislativa deputado João Isidório. Um jovem que tinha um coração enorme! Pacificador, conciliador, feliz, sempre feliz! Que lástima", diz.

Já o governador Rui Costa enviou condolências ao deputado federal Sargento Isidório e destacou a carreira do jovem.

"A Bahia perde um político promissor, um jovem trabalhador que dedicou sua vida a acolher e tratar, junto com seu pai, pessoas com dependência química. A morte do deputado estadual João Isidório é mais uma perda precoce, que nos entristece profundamente. Meus sentimentos ao deputado federal Pastor Sargento Isidório. Nenhum pai deveria perder o filho, é muito triste... Que Deus conforte Isidório e toda sua família neste momento de imensa dor. Em sinal de pesar, está decretado luto oficial na Bahia por 3 dias", disse.