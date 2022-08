Deputado príncipe queria unir coração de Dom Pedro I ao corpo, mas não conseguiu

O coração de Dom Pedro I ficará exposto na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, mas não era esse o desejo do pentaneto do imperador, o deputado federal Luiz Philippe de Bragança e Orleans (PL-SP).

A intenção do "deputado príncipe", que foi um dos maiores articuladores para a vinda do órgão, era de que ele ficasse unido ao corpo de D. Pedro, localizado em uma cripta no Museu do Ipiranga, em São Paulo.

Segundo o jornal O Globo, no entanto, a ideia foi vetada pelo Itamaraty. Não foi explicado o motivo da decisão.

O corpo do imperador está uma cripta do Museu do Ipiranga em 1972. O museu fica próximo local onde, durante uma disenteria, D. Pedro I decretou a independência do Brasil em 1822.