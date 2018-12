Deputados aprovam primeiro turno da PEC do teto dos servidores públicos

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira (18), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina o salário do governador Rui Costa (PT), de R$ 22,4 mil, como o teto do funcionalismo público do estado.

A matéria contou com os votos favoráveis da bancada governista e contrários da oposição. A exceção foi o deputado Hildécio Meireles (PSC) que, mesmo integrando o bloco oposicionista, votou favorável por ser auditor fiscal. "Não posso votar contra a minha categoria", disse. O segundo turno da votação ocorre nesta quarta-feira (19).

Além dos auditores fiscais, delegados e coronéis da Polícia Militar também ficaram fora do teto, a partir de uma emenda ao projeto feita após protestos das categorias, que ameaçaram entregar os cargos caso a PEC fosse aprovada. A emenda foi feita após conversas com o governo.

Pela proposta, será submetido ao teto "o subsídio, a remuneração, os proventos de aposentadoria de reserva e de reforma, as pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos".

O projeto prevê que aqueles que estiverem acima do teto "devem imediatamente ser a ele ajustados". Contudo, auditores, coronéis e delegados vão ficar fora do ajuste. Segundo a PEC, qualquer "eventual diferença de valores apurados em decorrência da aplicação do ajuste será paga, em parcelas fixas e mensais, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada".