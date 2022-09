Deputados de PT e PCdoB 'mudam' de cor em declaração ao TSE; Rosemberg Pinto foi de branco para preto

Pelo menos quatro deputados de PT e PCdoB alteraram sua autodeclaração racial ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições deste ano em relação ao pleito de 2018. As mudanças chamam a atenção no momento em que integrantes da base petistas questionam a declaração racial de adversários, mas evitam falar sobre nomes do grupo governista.

A mudança que mais se destaca é a do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governador Rui Costa (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O petista se autodeclarou branco nas eleições de 2018, mas agora mudou para preto.



Líder de Rui Costa na Alba, Rosemberg Pinto mudou declaração de branco para preto (Foto: Reprodução)

Já a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) se declarou branca à Justiça Eleitoral em 2018, mas no pleito deste ano mudou para parda. Os deputados federais petistas Afonso Florence e Jorge Solla fizeram o caminho inverso: se diziam pardos em 2018, mas em 2022 se declararam brancos.



A deputada Alice Portugal, que se diz branca em 2018, mudou declaração para parda (Foto: Reprodução)

No grupo político da oposição no estado, parlamentares dizem estranhar, nos bastidores, que os mesmos questionamentos em relação à declaração racial não sejam feitos a políticos da base petista.

Citam, por exemplo, os candidatos a vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e Ronaldo Mansur (PSOL), que se autodeclararam pardos, além do governador Rui Costa, que também se declarou pardo na eleição de 2018.

Em 2018, quando foi reeleito, o governador Rui Costa também se declarou pardo (Foto: Divulgação)