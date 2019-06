Deputados, presidente da OAB-BA e da AL-BA discutem fechamento de comarcas

Líder do Democratas na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Sandro Régis visitou com o presidente da Ordem dos Advogados Bahia (OAB-BA), Fabrício Castro, o presidente da Casa, Nelson Leal (PP). O objetivo da visita, nesta terça-feira (4), foi discutir a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) de fechar mais 18 comarcas no interior do estado.

.Régis destacou que os deputados devem lutar para garantir o acesso à Justiça no interior. "Nossa grande preocupação é de manter a ordem na cidade, o ordenamento jurídico. Com a ausência do juiz na comarca, a sociedade se sente acéfala e nesse momento de insegurança que a gente está vivendo isso é um tiro no peito”, diz.

A OAB e os deputados estaduais se aliaram para tentar manter as comarcas. “Eu tenho a certeza de que junto com o apoio dos parlamentares e com a força que a OAB tem na sociedade nós vamos convencer o tribunal da importância das comarcas e vamos vencer com a campanha nenhuma comarca a menos”, diz Fabrício Castro. Nelson Leal classificou a causa de "muito importante" e disse que vai se encontrar com o presidente do TJ-BA para tratar do tema.

O líder da minoria, deputado Targino Machado (DEM), também esteve na reunião. Para ele, o fechamento das comarcas distancia a população da justiça e faz com que a sociedade perca a esperança na instituição.

Devido ao corte de gastos no judiciário baiano, já foram fechadas 33 comarcas na Bahia. De acordo com o deputado Nelson Leal, outras 52 cidades podem ter suas circunscrições encerradas.