Dermatologista dá 12 dicas para se proteger no Verão; confira

Que o calor está de matar, ninguém nega - não à toa, nesse domingo (17) foi registrada a maior temperatura do ano em Salvador. Mas você sabe quais são os cuidados que precisa tomar nesta época do ano? O CORREIO reuniu 12 dicas preciosas para quem quer curtir o Verão sem maiores problemas.

Fora a desidratação típica, o calor exacerbado e os raios solares podem trazer muitos outros danos para a pele e saúde em geral. É o que explica a dermatologista Marilu Tiúba, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Ela destaca que, nesta época do ano, incide o raio ultravioleta B, que causa queimadura, vermelhidão e traz um risco maior de câncer de pele para quem se expõe ao sol. O raio A, que nos atinge durante todo o ano, causa fotoenvelhecimento, ocasionando um dano mais maléfico ao longo de toda a vida, destruindo fibras de colágeno e elastina, por exemplo.

Para fugir desses problemas, a dermatologista separou 12 dicas para o leitor do CORREIO. Confira:

Hidratação dobrada: Beba água, água de coco e suco de frutas leves

Prefira alimentos com digestão fácil: Consuma também frutas com betacaroteno, como mamão, além de cenoura, abóbora e maçã com casca - as substâncias protegem a pele.

Prefira banhos curtos: Banhos quentes geram ressecamento na pele. Se a ducha for gelada, está liberado se refrescar!

Use roupas leves: Em crianças, o uso de roupas adequadas pode evitar as brotoejas.

Prefira roupas com FPU: O fator de proteção ultravioleta é de extrema importância no Verão. Esse tipo de roupa tem mais de 50% de proteção UVA e UVB. O nylon, por exemplo, só tem 30%, enquanto o algodão tem 50%.

Use filtro solar: O filtro solar deve ter proteção UVA e UVB. Não esqueça da nuca, orelha, mãos e pés. Crianças acima de seis meses já podem usar, mas consulte o seu dermatologista. Para mulheres, os filtros solares com pigmento são melhores para melasmas. Ah, é importante retocar ao longo do dia.

Proteja os cabelos: Isso mesmo! Existem protetores específicos para os fios, que protegem não só do sol, mas também da maresia, do cloro e do sal do mar.

Sabonete adaptado: Use sabonetes para o seu tipo de pele. Se sua pele é seca, não adianta usar sabonete para pele oleosa. Vai ressecar ainda mais. Se for oleosa, fuja dos que são para pele seca.

Evite o uso de buchas: As buchas ressecam a pele. Evite durante o Verão.

Não lave muito o rosto: A lavagem do rosto só pode ser realizada duas, no máximo três vezes ao dia. Lavar a área muitas vezes causa o 'efeito rebote' e pode aumentar a oleosidade, ocasionando inclusive acnes.

Use água termal: O produto é rico em sais minerais e elementos cicatrizantes. É importante utilizar após intensa exposição solar.

Não faça bronzeamento com fita: Além de ocasionar queimaduras na pele, o bronzeamento acaba baixando a imunidade e trazendo doenças à tona como a herpes.

Fuja de falsas proteções: Óculos de sol devem ter fator de proteção UVA e UVB. Nada de comprar em qualquer esquina.