'Desafio da rasteira' em escola matou adolescente no ano passado

O novo e perigoso 'desafio da rasteira' que circula na internet já fez uma vítima em novembro do ano passado. A adolescente Emanuela Medeiros, 16 anos, morreu após bater a cabeça no chão na Escola Municipal Antônio Fagundes, em Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN).

Segundo o G1, ela sofreu traumatismo craniano, foi socorrida pela direção do colégio e levada ao Hospital Regional Tarcísio, mas morreu. Ela participava de uma brincadeira com outras duas meninas que guiava a colega sobre como proceder. Após pular e sofrer uma rasteira dupla, ela bateu a cabeça no chão, o que acabou sendo fatal.

O caso aconteceu em novembro do ano passado, mas a brincadeira só viralizou e chamou a atenção de muitos pais e professores esta semana. Isso porque, um youtuber, provavelmente sem saber do incidente, voltou a divulgar a brincadeira de mau gosto, a qual passou a ser copiada por outros jovens.

Uma pessoa no meio, dois engraçadinhos ao lado e um salto que pode ser para a morte. Eis a dinâmica de uma pegadinha de extremo mau gosto que circula em vídeos nas redes sociais, e quase sempre termina com a pessoa caída ao chão após bater a cabeça.

Uma das gravações foi divulgada pelo ator e humorista Rafael Portugal, do Porta dos Fundos, que condenou a prática e ainda citou uma outra situação envolvendo uma criança, que preferiu não publicar. “BRINCADEIRA IDIOTA. NÃO FAÇAM ISSO!!! VOCÊ PODE MATAR ALGUÉM!!! Só estou compartilhando pq hoje recebi um vídeo que não irei postar de uma criança convulsionando”, comentou ele.

A gravação postada por Portugal, marcada como conteúdo sensível pelo Instagram, já contava com quase 390 mil visualizações na tarde desta terça-feira (11). Ela mostra dois jovens dando uma rasteira num senhor que cai, bate a cabeça em cheio no chão, e fica desacordado. Os rapazes riem da situação.

Humberto de Castro Lima Filho, médico neurologista e professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, explica que o homem que caiu sofreu um traumatismo craniano. "O indivíduo sofreu traumatismo craniano com perda de consciência. Deveria ter sido encaminhado imediatamente ao hospital para avaliação médica. De fato poderia ter apresentado um sangramento intracraniano, o que é um quadro muito grave e potencialmente fatal", explica. Ainda segundo o médico, o risco é alto tanto para crianças como para adultos.

A cena revoltou alguns seguidores famosos do humorista, como o ex-BBB Max Porto. “Imbecis!!!!! Isso não é brincadeira, brincadeiras são sadias, este trote é estúpido e desumano! Fez bem em postar irmão para que fique o alerta do quanto está atitude pode ser perigosa”, comentou. O ator Ary Fontoura também ficou chocado: “Meu Deus que perigo”, postou.

