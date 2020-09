Desafio Empreendedor elege ideias que responderão a desafios da pandemia

As 11 melhores ideias apresentadas na segunda fase do Desafio Empreendedor Cimatec, realizado no início da tarde deste sábado (12), foram escolhidas e a, partir de agora, os times começarão a desenvolver os projetos. Em comum, todos devem desenvolver projetos inovadores que considerem as novas tendências de mercado modificadas ou lançadas durante a pandemia do coronavírus.

O projeto reúne alunos, também empreendedores, dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Arquitetura do centro universitário do Cimatec. Os estudantes apresentaram 28 ideias e elegeram, eles próprios, as escolhidas. Depois da votação, foram criados 11 times, formados por cinco alunos cada. O número de equipes foi pensado com base na quantidade de ideias.

A ideia de cada aluno foi apresentada numa apresentação curta de até um minutos, chamada "pitch", quando os empreendedores sintetizam a ideia geral do produto e tentam convencer os investidores a apostar em seus projetos.

“Agora, os participantes ouvirão os clientes, pesquisarão o mercado e, ao longo desse tempo, poderão mudar. Nossa expectativa é que essas ideias ainda mudarão muito. A primeira obra, normalmente, não é a melhor obra”, gerente executivo de Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec, Flávio Marinho.

As ideias só serão divulgadas no dia 26 de setembro, quando os alunos se reunirão para analisar os resultados que obtiveram e refinar o produto concebido inicialmente.

Os projetos foram idealizados para responder a desafios indicados pelo Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Sinduscon-BA), pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) ea Solaria Labs, sobre a industrialização das construções, novos modelos de domicílio e uso de dados para a gestão de domicílios.

O restante da programação e desenvolvimento das ideias, previstas para serem apresentadas em suas versões finais em novembro, também será online. O Desafio é parceiro do Fórum Agenda Bahia 2020, realizado e apoiado pelo jornal CORREIO.

O Fórum Agenda Bahia 2020 é uma realização do CORREIO, com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio da Claro, Sistema FIEB e apoio institucional da Rede Bahia e GFM 90,1.

Confira o calendário completo do Desafio Cimatec:

26/9 - Reunião para analisar os resultados que obtiveram em relação ao problema e com estes dados, refinar o produto que conceberam anteriormente.

17/10 - Construção do primeiro protótipo do produto. Este protótipo (MVP) será levado ao mercado para testar efetivamente a receptividade dos potenciais clientes.

24/10 - Hora de refinar o modelo de negócio a ser praticado (estratégias de marketing, modelo de receita, parceiros e etc) e preparar a apresentação final.

07/11 - Dia de receber pessoas de mercado para avaliar as apresentações dos times. Está prevista uma palestra do investidor Rodrigo Baer, do Fundo Redpoint. Os times terão até 10 minutos para apresentarem seus negócios, como se tivessem buscando investidores. Os 3 melhores projetos faturam uma premiação, que ainda não foi divulgada.