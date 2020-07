Descoberta 'barata gigante' que vive no mar e pode atingir 50cm

Um grupo de cientistas da Indonésia encontraram no fundo do mar um dos maiores crustáceos já vistos. O animal que chega a atingir 50cm foi descrito por eles como uma "barata gigante".

Mas calma, a semelhança entre este animal e aquele inseto desagradável é apenas física.

Na verdade essa criatura pertence ao gênero Bathynomus, que são isópodes gigantes (grandes criaturas com corpos achatados e duros, como os tatus) e vivem em águas profundas Elas também não são tão ameaçadoras quanto sua aparência sugere. Essas criaturas vagam pelo fundo do oceano, procurando por pedaços de animais mortos para se alimentar.

A Bathynomus raksasa (raksasa significa “gigante” no idioma Indonésia) foi encontrada no Estreito de Sunda, entre as ilhas indonésias de Java e Sumatra, bem como no Oceano Índico, em profundidades de 957m e 1.259m abaixo do nível do mar.

Foto: Reprodução

“Seu tamanho é realmente muito grande e ocupa a segunda maior posição no gênero Bathynomus”, disse a pesquisadora Conni Margaretha Sidabalok, do Instituto de Ciências da Indonésia (LIPI).

É a primeira vez que uma Bathynomus foi encontrada no fundo do mar na Indonésia — uma área em que pesquisas semelhantes são escassas, segundo informou a equipe na revista ZooKeys.