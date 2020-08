Descubra como fazer uma pós-graduação remota pode impulsionar sua carreira

Quantas vezes você já desistiu de fazer a especialização dos seus sonhos porque era em uma cidade distante ou viajou até outro estado para participar de um curso com um profissional de referência na sua área? Com o isolamento social adotado para ajudar no combate à proliferação do novo coronavírus, estas distâncias deixaram de existir e o que era uma vontade quase impossível de concretizar se tornou realidade com o ensino remoto.

Muita gente pode dizer: mas não é a mesma coisa. “Claro que é”, defende a reitora da UNINASSAU Salvador, Cecília Queiroz, sobre uma modalidade de ensino que se tornou a principal forma de aprendizado em tempos de covid-19. No caso das pós-graduações, ter acesso, através da tela do computador, em tempo real, à aquele nome tão almejado – e poder ter uma troca com ele -, se tornou um grande atrativo, além de diferencial no currículo.

“As palavras Ao vivo são o grande foco desse contexto. E na pós-graduação é ainda mais abrangente. Uma especialização Ao vivo é a resposta para os anseios de quem sonhava em interagir com grandes nomes de sua área de interesse. Este modelo de pós passa a ser escolhido pela contribuição que aquele professor vai trazer para o aprendizado do aluno e não apenas pelo título que ele vai receber no final”, explica a educadora. “É poder realizar o sonho de fazer uma pós com essas pessoas até então distantes fisicamente e ainda ter esse nome no currículo”, completa.

Para Cecília, o ensino remoto na pós-graduação é um excelente modelo de educação que vai além de um jeito de educar em temos de pandemia.

“A gente precisa enxergar que a pós remota não vem como uma adaptação do isolamento. Ela nem merece esse nome, se você der esse nome para ela é até falta de mérito. Ela vem como um novo produto, um impulsionamento do seu currículo, vem como ampliação da oportunidade ter o conhecimento independentemente de onde você estiver”, define.

Principalmente se você estudar em uma instituição de ensino como a UNINASSAU, que integra um dos maiores grupos de educação do país, o Ser Educacional, ao lado de universidades que têm mestrado, doutorado e pós-doutorado. “Para nós, convidar um professor que é um grande nome de uma área é contar com alguém que já é do grupo. Esse é outro ganho de quem estuda na UNINASSAU, porque como a matriz curricular é a mesma em todo o país, você pode fazer o curso sem se preocupar porque vai ter acesso àquele professor”, ressalta Cecília, que acrescenta: “Você se aproxima da força nacional da marca e, com isso, impulsiona seu currículo, uma ferramenta de forte inserção no mercado de trabalho, mais do que nunca necessária”, completa.

A reitora acredita que a primeira pergunta que é preciso ser feita a si mesmo antes de optar por uma pós-graduação é qual seu objetivo com essa escolha, mas ela aposta que, com as aulas remotas e essa rica possibilidade de acesso a grandes nomes de várias áreas, o foco será nas trocas e não necessariamente no objetivo final de conquistar um título.

“Nossa pós tem um querer diferente. A gente quebrou paradigmas trazendo professores de todos os lugares, que antes seriam inacessíveis para muitos”.

A pós-graduação da UNINASSAU tem como diferencial justamente esta expertise nacional. “As tecnologias remota e EAD são diferentes e sua escolha depende completamente do perfil de cada aluno, mas ambas contam com um desenho de uma marca forte que oferece um amplo catálogo de escolhas, além dos outros ganhos, como o impulsionamento no currículo com a presença de grandes nomes do cenário nacional como professores. No presencial, isso não aconteceria”, avalia a reitora, enumerando as vantagens nessa quebra de barreiras físicas que o ensino remoto permite.

Beneficios da pós Ao vivo

Estudar sobre algo que fisicamente seria muito difícil

Poder trocar conhecimento em tempo real com grandes nomes da área escolhida

Ampliar o conhecimento adquirido e fazer network com pessoas de outros estados

Materiais didáticos personalizados pelos docentes, atendendo aos temas mais atuais do cenário do mercado trabalho

Metodologia de aprendizagem com estudos de casos reais, os docentes aplicam cases práticos permitindo a realização da interface entre a teoria e a prática dos conteúdos trabalhados.

Dar um upgrade no currículo

Estudar de onde quiser, sem precisar investir em viagens



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.