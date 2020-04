Desempenho de ACM Neto no combate ao coronavírus é aprovado por 95% da população

A atuação do prefeito ACM Neto (DEM) diante do combate ao coronavírus é aprovada por 95% da população de Salvador. O índice foi divulgado em uma pesquisa do instituto DataPoder360, publicada neste domingo (19), no jornal A Tarde. Para 73% dos entrevistados, o desempenho de Neto bom ou ótimo. Outros 22% consideram regular.

As medidas preventivas e restritivas para impedir o contágio em massa da Covid-19 começaram a ser adotadas antes mesmo dos primeiros casos em Salvador. Alguns exemplos são as decisões pelo fechamento dos shoppings e de setores considerados não essenciais do comércio, além da interdição de praias.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é evitar aglomerações. O risco de contágio é potencializado em locais com maior concentração de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda e incentiva políticas de isolamento social como fundamentais para combater a pandemia.

Em uma pesquisa realizada nos últimos dias pelo Datafolha, 76% dos brasileiros afirmaram apoiar as ações de isolamento. Outro levantamento também do Datafolha revelou que 79% dos brasileiros apoiam algum tipo de punição a quem violar regras do isolamento.

O presidente estadual do Democratas, o deputado federal Paulo Azi, acredita que o resultado da pesquisa do DataPoder360 é reflexo do trabalho liderado por ACM Neto.

“A Prefeitura de Salvador tem realizado ações inovadoras no país, se destacado no trabalho de combate a esta pandemia. Com medidas necessárias, Neto tem liderado este trabalho de forma responsável e competente, protegendo a população de Salvador e, acima de tudo, salvando vidas”, afirmou.