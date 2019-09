Desemprego entre jovens caiu no 2º trimestre de 2019, aponta Ipea

Um levantamento divulgado nesse mês, pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), mostra que o desemprego entre os jovens, no Brasil, apresentou maior redução em relação a outros grupos de trabalhadores, no 2º trimestre de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018. Ainda conforme o Ipea, houve crescimento no número de trabalhadores empregados que têm os ensinos médio e superior.

No entanto, o levantamento aponta, ainda, que apesar da diminuição do desemprego entre os mais jovens, esta é a faixa etária com a menor chance de ser contratada.

Ainda de acordo com o levantamento do Ipea, mais de três milhões de brasileiros ingressaram em cursos de graduação em 2018, o que representa um crescimento de quase 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para especialistas, tal explicação está no aumento de cursos de Educação a Distância (EAD).

Nesse cenário, os cursos de bacharelado permanecem concentrando a maioria dos ingressantes da educação superior (58,0%), seguidos pelos cursos tecnológicos (20,9%) e os de licenciatura (20,5%).

Além de programas do governo que possibilitam acesso ao ensino de qualidade, como o financiamento do ensino superior (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), por exemplo, o reforço vem, também, de programas privados como o Educa Mais Brasil que ofertam bolsas de estudo para cursos de ensino básico, técnico, de idiomas, graduação e pós graduação.