Desfalcado de três titulares, Vitória viaja para Curitiba

O Vitória viajou na manhã desta segunda-feira (30) para Curitiba, onde enfrentará o Paraná, na Vila Capanema. A partida, válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será disputada na terça-feira (1º), às 21h30. Com 29 pontos, o rubro-negro é o 15º colocado na tabela de classificação. A equipe paranaense tem a mesma pontuação, mas está uma posição acima porque tem um triunfo a mais.

A delegação do Leão está desfalcada de três jogadores que foram titulares na vitória por 2x1 contra o CRB, no último sábado (28), no Barradão. O lateral esquerdo Rafael Carioca e o zagueiro Maurício Ramos levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Técnico interino desde que Eduardo Barroca se transferiu para o Botafogo, Rodrigo Chagas confirmou quem serão os substitutos e quais atletas foram chamados para compor o banco de reservas na Vila Capanema. "Quem entra é João Victor, que vai jogar ao lado do Wallace. Mateus Moraes, da equipe sub-20, vai subir. No lugar do Rafael (Carioca), vai entrar o Leocovick. E vai subir o Pedrinho do sub-20", afirmou o comandante, que é treinador da equipe sub-20 do Vitória e, portanto, conhece bem os jogadores que ficarão como opção.

Rafael Carioca e Maurício Ramos não são as únicas baixas. Com um desconforto na coxa, o lateral direito Léo foi vetado. A tendência é que ele seja substituído por Van e que Jonathan Bocão fique como opção no banco. Apesar dos desfalques, Rodrigo Chagas poderá contar com um retorno. Recuperado de um abscesso no pé, o volante Fernando Neto está novamente à disposição.