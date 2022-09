Desfalques na defesa viram problema para o Bahia na Série B; veja opções

A reta final da Série B trouxe preocupações para o Bahia. Restando apenas mais dez rodadas para o fim do Brasileirão, o tricolor perdeu peças importantes que formam a estrutura da equipe titular que luta pelo acesso à primeira divisão.

Os casos mais graves são os do goleiro Danilo Fernandes e do lateral Matheus Bahia, que não atuarão mais na temporada. O primeiro sofreu uma entorse no joelho durante o aquecimento na partida contra a Ponte Preta, em Campinas. O clube ainda estuda se vai optar pelo tratamento conservador ou cirurgia.

Matheus Bahia machucou uma rodada antes do que Danilo. Ele sofreu ruptura no tendão do adutor da coxa na vitória por 2x1 sobre o Vasco, na Fonte Nova. A lesão de grau três é considerada grave.

"São lesões complicadas, difíceis de tratar em menos de dois meses. Não tenho como cravar que estão fora, mas é uma possibilidade que a gente está trabalhando", explicou disse Rodrigo Daniel, médico do Bahia.

De qualquer forma, o técnico Enderson Moreira já está trabalhando com cenários alternativos. Na lateral esquerda, por exemplo, o tricolor conta apenas com Luiz Henrique, já que que Djalma foi liberado para o Limassol, do Chipre.

Luiz Henrique não agradou na derrota contra a Ponte Preta. Ele ficou fora do jogo contra o Tombense por estar suspenso e viu Rezende atuar improvisado na função. Apesar do lateral estar à disposição para o confronto com o Criciúma, nesta quinta-feira (8), no estádio Heriberto Hülse, o retorno ao time titular não está garantido.

No gol, Mateus Claus - que até então era o reserva imediato -, vem ocupando o posto de titular desde o jogo contra a Ponte. Assim, Dênis Júnior, que voltou de empréstimo do Confiança, passa a ser o primeiro suplente. O jovem Gabriel é outra opção. Herói do tricolor no título da Copa do Nordeste do ano passado, Matheus Teixeira está em fase de recuperação de uma artroscopia no joelho e dificilmente voltará a entrar em campo na temporada.

“Todos que estão no Bahia têm condição de nos ajudar. Não gosto de lamentar ausências, mas enaltecer os que estão à disposição”, minimizou o técnico Enderson Moreira sobre os desfalques.

Ainda na defesa, o treinador tem trabalhado com outra ausência. Titular do Esquadrão desde a temporada passada, o zagueiro Luiz Otávio sofreu uma lesão de grau dois na região posterior da coxa logo aos dez minutos do confronto com o Vasco. Na ocasião, o defensor voltava ao time após recuperar-se de outra contusão. A boa notícia é que o jogador está evoluindo e pode ficar à disposição nos próximos jogos.

Entre as opções para montar o sistema defensivo, o Bahia conta com Ignácio, Gabriel Xavier, Didi, Zé Vitor e Gabriel Noga. Este último chegou ao clube em julho por empréstimo do Flamengo e ainda não estreou pelo tricolor.