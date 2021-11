Deslizamento de terra interdita trecho de rua na Fazenda Grande do Retiro

A chuva forte desta terça-feira (16) em Salvador fez com um muro de contenção de uma encosta desabasse, gerando um deslizamento de terra na Fazenda Grande do Retiro, ainda na madrugada. Não houve feridos.

Com o incidente na Rua Melo Morais Filho, o trecho da ladeira que dá acesso ao Largo do Retiro ficou interditado, por conta de risco de novos deslizamentos. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou uma vistoria no local, retirando escombros e colocando uma lona de contenção.

A Codesal informou que recebeu 18 solicitações até às 11h de hoje ligadas à chuva. Foram quatro ameaças de desabamento, duas árvores ameaçando cair, uma árvore caída, dois desabamentos de muro, cinco deslizamentos de terra e quatro orientações técnica.

A previsão hoje é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas. Os maiores acumulados de chuvas em 24h, conforme atualização às 11h, foram registrados em Doron (46mm), Engenho Velho de Brotas (42,2mm), Matatu (39,9mm) e Stiep (36,3mm) e Brotas-Codesal (35,6mm) .

A Codesal permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.