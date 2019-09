Despedida do Vitória da Série B será no Barradão; entenda

Até o final da temporada, o Vitória terá nove jogos como mandante na Série B. Porém, por causa da agenda de eventos na Fonte Nova, dois deles não serão na Arena, e sim no Barradão.

Um desses jogos será o de despedida do Leão da temporada 2019, contra o Coritiba, pela 38ª rodada da Série B. A partida está agendada para o dia 30 de novembro, um sábado. Na última rodada, todas as partidas acontecem no mesmo dia e horário, com possíveis alterações somente se os times envolvidos não disputarem mais acesso nem rebaixamento.

O outro duelo que acontecerá fora da Fonte Nova já tem data marcada: no dia 18 de outubro, uma sexta-feira, contra o Londrina, às 21h30, pela 30ª rodada da competição.

Em comunicado oficial publicado nesta quarta-feira (11), o rubro-negro confirmou a alteração forçada do mando de campo, mas não revelou quais eventos acontecerão na Fonte Nova. Também avisou que sócios com créditos remanescentes em bares do Barradão devem usá-los nestes jogos.

Sabe-se que o duelo do dia 18 de outubro, contra o Londrina, não poderá acontecer na Fonte Nova porque a Arena receberá no domingo, dia 20, uma missa de celebração a Irmã Dulce - que será canonizada no dia 13 do mesmo mês, no Vaticano. Pelo mesmo motivo, o Bahia jogará no dia 19, contra o Ceará, em Pituaçu.

Sócio Bronze com desconto

Entre as novidades anunciadas pelo Leão no comunicado oficial, está que os sócios do plano Bronze, o mais acessível do Sou Mais Vitória, terá direito a 50% de desconto na compra do ingresso para assistir ao duelo com o Guarani, no sábado (14), às 16h30, primeiro compromisso do novo contrato com a Fonte Nova.

Pelo regulamento do Sou Mais Vitória, o sócio Bronze tem direito a 30% de desconto na compra do ingresso para jogos em casa. O clube anunciou que o desconto de 50% ficará em vigor até que o sistema da Fonte Nova seja programado para realizar o desconto de 30%.