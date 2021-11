Despedida: velório de Marília Mendonça deve receber 100 mil pessoas

Os corpos de Marília Mendonça e do tio, Abicieli Silveira Dias, serão velados juntos, neste sábado (6), no Ginásio Goiânia Arena. De acordo com a assessoria da cantora, o velório será aberto ao público e acontecerá de 13h às 16h. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local.

A assessoria informou ainda que o sepultamento será preservado aos familiares, no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. A Secretaria Municipal de Mobilidade informou que haverá um cortejo do ginásio ao Cemitério Memorial Parque, onde ela será enterrada.

Anteriormente, a Secretaria Municipal de Mobilidade da capital havia informado que o velório estava previsto para começar às 9h e o enterro às 17h30. A informação foi atualizada pela assessoria da cantora às 2h41 deste sábado (6).

Acidente

A cantora e compositora Marília Mendonça morreu, nesta sexta-feira (5), aos 26 anos. A sertaneja estava à bordo de um King Air C90A que caiu nos arredores da cachoeira da Piedade, próximo ao aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais.

Além dela, o avião tinha quatro ocupantes, que seriam um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.

O assessor de imprensa Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Bahia, é uma das vítimas do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça. O baiano trabalhava na equipe da cantora.

Ela estava desacordada dentro do avião durante todo o período e, quando o resgate a localizou, ela estava sem vida.

Em um primeiro momento, a assessoria de imprensa da artista informou que ela tinha sido resgatada com vida, mas a informação se provou falsa momentos depois.

Marília iria realizar um show na cidade mineira na noite desta sexta. A cantora chegou a postar um vídeo mais cedo afirmando que ia fazer um show. Ela viajava de Goiânia, em Goiás, para Caratinga, onde faria a apresentação.