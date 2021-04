Destaque do ABC, atacante Maycon Douglas é novo reforço do Bahia

Destaque do ABC nos primeiros jogos do ano, o atacante Maycon Douglas é o novo reforço do Bahia. O jogador chegou a um acordo vai defender o Esquadrão no restante da temporada.

Maycon Douglas tem 24 anos e chamou a atenção do tricolor após boas apresentações pelo ABC. Este ano o atacante marcou cinco gols em 13 jogos por Copa do Nordeste, Campeonato Potiguar e Copa do Brasil. Um deles foi anotado contra o Bahia, na derrota do ABC por 2x1, em Pituaçu, na última rodada da fase de grupos do Nordestão.

Revelado pela Friburguense, do Rio de Janeiro, Maycon Douglas pertence ao Tombense-MG e chega ao tricolor por empréstimo. No acordo de liberação, o ABC ficará com 20% dos direitos no caso de uma futura venda.

A chegada de Maycon Douglas é mais uma tentativa do Bahia de reforçar o setor ofensivo. O time sofreu desfalques entre os pontas após as saídas de Clayson (Cuiabá), Marco Antônio (Botafogo) e Thiago (New York City). No Esquadrão, o jogador vai disputar posição com Rossi, Rodriguinho, Alesson, Oscar Ruiz e Thonny Anderson, que foi anunciado na última sexta-feira (16).