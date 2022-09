Destaque do Vitória, Dalton avisa: 'Voltamos vivos para casa'

Dalton foi o destaque do Vitória diante do ABC. O goleiro fechou o gol rubro-negro e garantiu o empate em 0x0 neste sábado (10), no estádio Frasqueirão, em Natal. O jogo foi válido pela quarta rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. Apesar de ter roubado a cena em campo, ele preferiu dividir o mérito após o apito final.

"Eu não gosto de falar da parte individual. É uma consequência do trabalho que a gente realiza no dia a dia, mas eu tenho que valorizar a entrega do grupo. A gente foi guerreiro, a gente se comprometeu, se entregou, fez o melhor. Por muitas vezes abdicamos de jogar para correr atrás, pelas oportunidades de contra-ataque, era a estratégia de jogo e todo mundo realizou muito bem. Os meus companheiros são demais", afirmou em entrevista à Rádio Itapoan FM.

O goleiro falou sobre a situação delicada que o Vitória vive na tabela de classificação e convocou a torcida para apoiar o time no dia 18 de setembro, quando o Leão recebe o Figueirense, às 16h no Barradão, pela penúltima rodada do quadrangular da Série C.

"A gente vem numa caminhada de muita pressão. Nós vínhamos da primeira fase muito pressionados, com chances mínimas de classificação, conseguimos a classificação e voltamos vivos para casa. Nós precisamos do nosso torcedor nesse momento. Nós contamos com ele, mais do que nunca. Eu espero que eles lotem o Barradão, que é a nossa casa, e façam o melhor deles, pois a gente vai fazer o melhor em campo", prometeu.

Com o resultado deste sábado, o Vitória permaneceu na terceira posição do Grupo C, agora com cinco pontos. O ABC se manteve na liderança, invicto, com oito somados. O Figueirense tem seis pontos, ocupa o segundo lugar e ainda joga nesta rodada. A equipe catarinense visita o Paysandu, domingo (11), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. O time paraense ainda não pontuou e amarga a lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.

"Nós precisamos de duas vitórias, só que a primeira depende do Figueirense. A gente não pode pensar na segunda sem a primeira com o Figueirense em casa. É focar, é pensar e viver o Figueirense, é se entregar ainda mais. Se tiver que fazer mais, a gente vai fazer mais para conseguir a vitória. Depois vamos pensar lá na frente. Vamos seguir a caminhada. Não vai ser fácil, mas a gente segue vivo", afirmou Dalton.