Destaque na CNN Brasil, comentarista Gabriela Prioli sugere saída da emissora

Um dos destaques da CNN Brasil, a advogada Gabriela Prioli publicou, na manhã deste domingo (29), uma mensagem nas redes sociais em que sugere a saída da emissora, cujas atividades no país começaram há exatamente duas semanas. Gab

riela, integra o time de comentaristas da CNN Brasil, e é um dos nomes do quadro diário O Grande Debate, em que outro comentarista, com visão antagônica, debate o assunto do momento. Inicialmente, os debates eram com o bacharel em direito Caio Coppola. Após o afastamento dele por problemas de saúde, a CNN escalou Tomé Abduch, porta-voz do movimento Nas Ruas. A atração é comandada pelo âncora Reinaldo Gottino.

Procurada, Prioli não respondeu se de fato está de saída da emissora. A CNN Brasil diz que não recebeu nenhum pedido de demissão.

Para os seus seguidores no Instagram e no Twitter, Gabriela disse: "O meu compromisso é com um debate racional, prospectivo, informativo e respeitoso. Não consigo atingir o meu objetivo se for constrangida e não posso seguir

participando do debate sem que a convicção sobre a gravidade do constrangimento não seja só minha, mas de todos os envolvidos, na frente e atrás das câmeras."

Na última sexta-feira (27), Gabriela foi confrontada e interrompida pelo âncora Reinaldo Gottino. "Não posso legitimar que o achismo seja equiparado ao conhecimento científico nem contribuir para acirrar a polarização", diz ela na nota em que parece anunciar a sua saída do canal de notícias.

(Foto: Reprodução/ CNN Brasil)

A advogada vinha se destacando por seus comentários claros e técnicos, tanto que suas intervenções e argumentos têm dado origem a vídeos que rapidamente viralizam nas redes sociais. Nas últimas semanas, o número de seguidores da advogada também aumentou exponecialmente nas redes sociais.



Em entrevista ao colunista Maurício Stycer, do UOL, Reinaldo Gottino disse estar "surpreso e triste com tudo isso". Ele não quis comentar a mensagem da advogada.



A discussão entre os dois, que causou polêmica na última sexta-feira (27), ocorreu após uma pergunta de Gottino sobre a saída da prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. "Você acredita que a lei é branda". Gabriela respondeu que não estava no programa para dar a sua opinião, mas apenas argumentar com dados.



Veja abaixo a mensagem da advogada:

"Queridos antigos e novos amigos, os últimos dois dias foram de muita reflexão. Não é fácil ser firme no início de um projeto profissional, mas é impossível não me comportar segundo aquilo que eu defendo, apesar das possíveis

consequências.



Eu digo a vocês, de forma reiterada, para se posicionarem, serem firmes e não cederem diante de comportamentos que vocês considerem inadequados. Se agora, quando a vida demanda isso de mim, eu agisse de outra forma, estaria sendo hipócrita.

Em mais de uma oportunidade tive que me posicionar cobrando respeito ao meu espaço de fala. É preciso ser mais contundente. O meu compromisso é com um debate racional, prospectivo, informativo e respeitoso.

Não consigo atingir o meu objetivo se for constrangida e não posso seguir participando do debate sem que a convicção sobre a gravidade do constrangimento não seja só minha, mas de todos os envolvidos, na frente e atrás das câmeras. Não posso legitimar que o achismo seja equiparado ao conhecimento científico nem contribuir para acirrar a polarização.

Seguirei, por enquanto, dividindo com vocês as minhas análises nas minhas redes e pensando em outras formas para podermos interagir e evoluir com qualidade. Nessas últimas duas semanas o nosso grupo cresceu e isso me traz profunda satisfação. O meu maior prazer é essa troca que tenho com vocês. Fica aqui então o meu muito obrigada. Nos posicionar é a forma que nós temos de conscientizar o mundo daquilo que nós consideramos fundamental."