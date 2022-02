Detento é encontrado morto em presídio de Salvador

Um detento de 28 anos, identificado como Geovane Carvalho dos Santos, foi encontrado morto em uma das celas do Presídio de Salvador, na Estrada da Mata Escura, na tarde de terça-feira (15). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) ao g1.

Geovane foi encontrado caído no chão, com um trauma na região do tórax e sem sinais vitais, durante o horário destinado ao banho de sol dos internos. Um agente percebeu uma movimentação no local, e, ao chegar no local, o encontrou no chão.

De acordo com o Seap, uma médica da Central Médica Penitenciária foi acionada e constatou o óbito da vítima.

A Seap ressaltou que providências já foram tomadas para apuração do caso junto às autoridades competentes.