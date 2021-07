Detento é espancado até a morte por outros presos em Conjunto Penal de Jequié

Na tarde desta quinta-feira (1º), no Conjunto Penal de Jequié, um detento foi espancado até a morte por outros prisioneiros que teriam cometido o crime por conta de um desentendimento dentro da prisão, de acordo com informações. Thiago Araújo Fonseca morreu ainda no pátio do conjunto prisional segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária da Bahia (Seap-BA) após ser cercado e atingido por diversos golpes dados pelos outros detentos.

Ainda de acordo com informações da Seap, quando os responsáveis tomaram conhecimento do que estava acontecendo no pátio, tentaram chegar ao local, mas não conseguiram em tempo suficiente para evitar a morte de Thiago. O coordenador de segurança do presídio só encontrou a vítima quando esta já estava morta, no centro do pátio.

Depois dos agentes constatarem o óbito, a direção do Conjunto Penal de Jequié foi acionada e solicitou apoio da de guarnições da Cipe Central e do 19º Batalhão de Polícia Militar para conter a crise no local. Para investigação, os demais módulos do local foram isolados da área Presídio I para que medidas cabíveis fossem tomadas.