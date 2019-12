Detento é espancado por colegas de cela em Camaçari

Um homem que está custodiado na 18ª Delegacia (Camaçari) foi espancado por outros detentos que estavam na mesma cela. Edcarlos Rocha Lima foi preso na manhã de sábado (30), acusado de matar a facadas a ex-esposa Edna Alves de Souza, 37 anos, durante a festa de aniversário dela, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os presos registraram a agressão em vídeo, mas não é possível saber quando ela ocorreu. Pelo menos cinco homens se revezam nas agressões, com socos e pontapés. Todos estão com os rostos cobertos com camisas. Em um dos momentos, Edcarlos cai no chão e é pisoteado pelos outros detentos. “Isso é para nunca mais matar mulher de camarada”, diz um dos homens. O vídeo tem 2 minutos e 45 segundos.

A Polícia Civil disse que instaurou inquérito para apurar o caso, que Edcarlos foi ouvido e que os outros detentos envolvidos no episódio estão sendo interrogados. Os investigadores também estão apurando como os presos tiveram acesso a um aparelho celular dentro da unidade.

Feminicídio

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, Edna estava num bar, no bairro do Triângulo, comemorando o aniversário de 37 anos, quando foi surpreendida pelo ex-marido.

As testemunhas disseram que Edcarlos se aproximou de Edna e a golpeou diversas vezes. A mulher foi socorrida para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas já chegou à unidade sem vida. O feminicídio aconteceu durante a madrugada de sábado. O homem conseguiu fugir, mas foi preso em casa algumas horas depois do crime.

O assassinato está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios, em Camaçari.