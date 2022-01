'Deus perdoe as maldades', diz filha de Olavo de Carvalho

Filha de Olavo de Carvalho, Heloísa de Carvalho se pronunciou de forma crítica ao comentar a morte do pai nas redes sociais. O escritor morreu nos Estados Unidos nesta terça-feira (25), conforme nota de falecimento divulgada por familiares.

"Que Deus o perdoe de todas as maldades que cometeu", disse a advogada de 51 anos no Twitter.

Que Deus perdoe ele de todas as maldades q cometeu. pic.twitter.com/TAGsaJbV9O — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) January 25, 2022

Filiada ao PT em junho de 2021, Heloísa rompeu com o pai em 2017. No Facebook, disse a um de seus seguidores que se considera "órfã de pai e mãe". Apesar disso, repudiou aqueles que comemoram a morte do "guru bolsonarista".

"Comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade, Deus tá vendo e eu também", postou no Twitter. Também destacou a postura negacionista do pai em relação à pandemia.

"No dia que o Olavo postou que não tinha uma morte por COVID, perdi uma querida amiga, que era viúva e deixou 3 crianças com menos de 10 anos órfãs. Olavo morreu de COVID, não tem como eu sentir grande tristeza pela morte dele, mas também não estou feliz. Sendo sincera comigo e meus sentimentos", escreveu.