Devagar para ir longe: como se comportar no primeiro dia de trabalho

Sabe quando alguém faz um comentário gracioso sobre um time de futebol e seu cérebro começa a maquinar uma piada irresistível? Pois bem. Se essa bola vier quicando para você nos seus primeiros dias de trabalho, controle-se. Afinal, se ninguém achar graça, você pode estar enterrando, junto com sua carreira de humorista, as chances de permanecer no novo emprego.

Especialistas em recursos humanos dizem que a principal tarefa para um novato na empresa é falar o mínimo possível. Não se trata de adotar uma postura antipática. Ao contrário, cumprimentar todo mundo, do porteiro ao diretor, faz parte da estratégia de se tornar alguém cuja presença seja desejada pela equipe. Mas a recomendação é que, antes de se tornar popular, a principal tarefa é entender a cultura da empresa onde se quer trabalhar.

“Ninguém chega abrindo a geladeira quando entra na casa de um desconhecido”, ilustra a psicóloga Amélia Kassis. O diretor da seção baiana da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA) Luiz França concorda que o negócio é pisar devagar no início, mas acrescenta que também é preciso manter a sua identidade, pois ninguém vai conseguir usar uma máscara por muito tempo só para agradar aos outros. “Não adianta fingir algo que não é”, fala.

Postura de aprendiz

Uma outra vantagem do silêncio pregado pelos especialistas em RH é evitar cair na tentação de parecer arrogante. O profissional que está chegando precisa ter uma postura de aprendiz. “Mesmo já tendo experiência anterior, ele precisa estar aberto a aprender como funciona a empresa, como a empresa quer que se trabalhe”, explica a psicóloga Yanna Nunes.

Para ela, o profissional deve ter humildade para, se tiver alguma dúvida, não ter vergonha de perguntar. “A gente pode ter trabalhado anteriormente, mas às vezes tem algo novo que você precisa saber como realmente funciona”.

O jeito de abordar os novos colegas de trabalho também pode influenciar diretamente na boa vontade que a equipe vai ter com o novato quando ele estiver em maus lençóis. “É preciso tratar bem as outras pessoas e estar aberto a novas amizades. Você consegue desenvolver o trabalho de forma muito melhor e isso facilita o seu cotidiano”, argumenta Yanna.

A gentileza com os colegas, aliás, deve ser ampla, geral e irrestrita.

“O jeito de tratar as pessoas não deve variar em função da hierarquia”, comenta Amélia, para quem a compulsão por falar ao chegar em um novo emprego pode ser reflexo de insegurança ou ansiedade. “Eu recomendo que a pessoa faça exercícios de relaxamento antes de se dirigir à empresa”, complementa.

Matraca

Falar muito nos primeiros dias de trabalho traz muitos riscos, desde receber o apelido de “matraca” até o de soltar comentários inadequados. “O que não se deve fazer é ficar falando da outra empresa ou de experiências anteriores. É negativo e os colegas pensarão... por que não ficou por lá?”, pontua França, da ABRH-BA.

Além de ouvir mais que falar, Yanna enumera outras tarefas para os primeiros dias: mostrar entusiasmo, que está interessado em aprender e em vestir a camisa da empresa e mostrar a sua competência para as tarefas. “Se você foi escolhido para aquela vaga é porque quem lhe selecionou acredita que você tem competência”, afirma.

Assim, depois de algum tempo, quando começar a ganhar intimidade, o novato já pode pensar em contar piadas. Mesmo que não tenham graça, os novos colegas vão saber rir com ele.

Veja as dicas dos especialistas

Atenção aos colegas

Concentre -se nas relações pessoais para conhecer a equipe, suas peculiaridades e talentos. procure se afinar com eles. Outras formas de mostrar respeito aos colegas são ser pontual e cumprimentar a todos da mesma forma, independentemente do cargo hierárquico que ocupam. Evite fazer piadas, comentários jocosos ou falar da antiga empresa.



Teoria e prática

Toda nova experiência envolve um novo aprendizado. Fique alerta para cada lição e coloque o que aprendeu em prática, demonstrando respeito a quem te ensinou. É também uma forma de mostrar interesse em se adequar aos processos da nova companhia.



Procure ter uma visão completa da empresa

Entenda a sua atividade específica, mas também tenha curiosidade sobre a visão, cultura de relacionamento e todas as áreas de negócios da organização.

Paixão

Demonstre seu interesse e paixão pela atividade que vai desenvolver, sempre com coragem e atitude positiva. Essa atitude tem potencial para impressionar colegas e chefes, além de disseminar a percepção de que você foi mesmo a melhor escolha para o cargo.

Respeito

Aprenda a ouvir. Sua experiência é importante, mas valorize quem já está construindo o legado na empresa na qual está começando a trabalhar.

Entusiasmo

Mostre entusiasmo a cada nova lição aprendida, a cada nova tarefa que surja, a cada processo concluído.

Camisa

Também é importante demonstrar que você realmente quer vestir a camisa da nova empresa. Assim, os colegas vão te ver como mais um integrante do time.

Competência

Da mesma forma, sempre que possível, mostre a sua competência, sem abusar do marketing pessoal e sem imprimir um tom de arrogância. Essa atitude comunica autoconfiança e segurança, o que ajuda para conquistar o respeito profisisonal do restante de equipe.

Humildade

Tenha em mente que se você foi selecionado é porque a empresa acredita que você é o mais qualificado para desenvolver a atividade proposta. Mas evite da à autoestima um verniz de arrogância, atitude que vai provocar o afastamento e a desconfiança dos colegas que estão na empresa há mais tempo.