Devemos fazer limpeza de pele profissional ou caseira?

Limpeza, hidratação e proteção são as etapas fundamentais para cuidar da pele. Seca, oleosa, mista, normal, com tendência a acne, sensível e madura são os tipos mais comuns. Para cada um há uma gama de produtos específicos, assim como para cada fotótipo, que varia de acordo com a quantidade de melanina e a capacidade de se bronzear.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) recomenda cuidados diários com todos os tipos e tons de pele, uso de roupas e acessórios de algodão ou proteção UV, além do filtro solar superior a 30 FPS, e preferir alimentos mais saudáveis, que favoreçam a hidratação. É importante consultar dermatologista ou esteticista com qualificação para conhecer melhor a pele antes de fazer qualquer tratamento ou usar algum produto.

A orientação geral é jamais sair de casa sem protetor solar e aumentar a hidratação, ingerindo pelo menos 2 litros de água por dia, além de evitar a exposição solar entre 9h e 15h e usar cotidianamente um hidratante adequado.

São também as recomendações da dermatologista Isis Vasconcelos (@isisvasconcelosdermato) da Clínica Osmilto Brandão (@clinicaosmiltobrandao). Segundo a médica, a limpeza de pele qualificada depende da avaliação de um especialista - dermatologista ou esteticista capacitada.

“A condição de cada paciente precisa ser avaliada para se chegar a um diagnóstico e tratamentos adequados”, explica Vasconcelos. “É importante consultar um dermatologista, que vai olhar se há alguma lesão, muitas vezes quase impossível de reconhecer”, diz.

Ela explica que a pele muda todos os dias e que é preciso ter cuidados locais e também com a qualidade do sono, do ritmo e da saúde intestinal, além de observar e entender que determinados procedimentos estéticos podem piorar algumas condições, como acne e melasma.

Neia Silva (@neiasilva.estetica) diz que “uma esteticista qualificada vai seguir protocolos para garantir resultados positivos e não colocar em risco a saúde da pele”. Para ela, é fundamental que a limpeza profissional seja feita em uma clínica especializada, confiável e recomendada. “Uma limpeza de pele profissional segue etapas importantes para ajudar a remover impurezas, controlar oleosidade ou ressecamento, e vai agir num nível mais profundo, e com mais cuidado do que a limpeza que fazemos em casa”, destaca.

Tratamento agressivo como o peeling de fenol, que viralizou na publicação de uma clínica de estética de Caxias do Sul (RS), com imagens mostrando a evolução de uma paciente, não pode ser feito por qualquer pessoa. A queimadura do peeling de fenol renova a pele e elimina as rugas. Mas a substância pode provocar arritmia, parada cardíaca ou comprometer os rins.

Já o peeling de diamante ou ultrassônico são menos agressivos, ajudando na renovação celular por meio da descamação. Estimula a síntese de colágeno e elastina, e favorece o rejuvenescimento e clareamento progressivo de manchas.

A foto de uma mulher que passou décadas usando protetor solar apenas no rosto viralizou recentemente. A imagem é de um estudo austríaco sobre prevenção ao câncer de pele. “Bochecha e pescoço de uma mulher de 92 anos, que usou hidratante com proteção UV no rosto, mas não no pescoço por mais de 40 anos. O exame clínico revela uma diferença marcante no dano solar entre a bochecha e o pescoço”, revela o documento.

Isis Vasconcelos ressalta que quem vive em cidades de praia deve passar protetor solar nos braços, mãos, pescoço, nuca, colo, atrás da orelha e dentro dela. “O pavilhão auricular está muito exposto ao sol. Nele e nos braços, há muita incidência de câncer de pele”, alerta.

Etapas da limpeza de pele profissional