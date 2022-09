Deville Prime Salvador anuncia investimentos para 2023

Salvador é uma terra abençoada, berço da alegria e do Carnaval. Destino certo para quem busca sol, praias, gastronomia, e dias de descanso. Com a retomada do turismo, a boa notícia é a volta dos investimentos para os Hotéis Deville e, neste primeiro momento, falamos do Deville Prime Salvador. Prestes a comemorar neste 1º de outubro, seus primeiros 13 anos de existência, com a marca Deville, o hotel anuncia mudanças e investimentos em sua área externa.

A unidade cada vez mais se confirma como destino de “bleisure”, mistura de viagem de negócios (business, do inglês) com a de lazer (leisure), unindo o trabalho com algumas horas ou dias a mais para desfrutar o destino. E isso se reflete nos números, uma vez que a unidade registra em torno de 80% das ocupações se comparada ao período pré-pandemia.

Patrícia Matos, coordenadora comercial da unidade, conta que os segmentos que mais procuram o espaço são o médico e corporativo, além da procura por times de futebol. O hotel também é uma excelente opção para eventos sociais, como formaturas e casamentos, inclusive para noivos que buscam áreas externas, para cerimônia ou festa ao ar livre. “Dos eventos que recebemos, cerca de 50% repercutem em hospedagens. Temos a grande vantagem de infraestrutura completa e moderna, serviços diferenciados. Além disso, nosso Centro de Convenções tem capacidade para até 1.300 pessoas, podendo ser dividido em 13 salas, com flexibilidade para eventos de todos os portes”, finaliza Patrícia.

E estes números não param de crescer. Justamente pensando cada vez mais na experiência completa dos hóspedes, que Flavia Zülzke, Diretora de Marketing e Vendas dos Hotéis Deville, anuncia a expansão da área externa da unidade para 2023. “Após a temporada de verão e carnaval de 2023, as obras de revitalização e ampliação da área externa devem começar. O investimento deve ser em torno de cinco milhões de reais. O objetivo é trazer ainda mais conforto para a experiência das famílias que buscam nosso hotel. Ampliar a área da piscina, e criar uma área ainda maior dedicada para a piscina infantil é um dos objetivos. Estas e outras ações visam reconhecer e ofertar um espaço alinhado com o comportamento do público de lazer, nicho que tem crescido potencialmente na região com a retomada do turismo”, diz a executiva.

Um dos melhores escritórios de arquitetura e planejamento do país, Carlos Mauad -carlosmauadarquitetura.com.br - de São Paulo, foi o escolhido para essa reformulação. Como um pequeno spoiler, Álvaro Garcia, Gerente Geral do hotel conta, “que o projeto está em fase de criação, mas o que podemos adiantar é que um dos pedidos foi a elaboração de um projeto abrangendo a maior parte das áreas externas do hotel para assim criarmos um conceito único e atualizado. Mais adiante serão definidas as fases de implantação da obra, de acordo com as prioridades. Muito provavelmente a ampliação da piscina e reforma da piscina existente entrarão na primeira fase”.

Além da mudança técnica e estrutural, o Deville Prime Salvador passa a ter um café da manhã ainda mais completo e isso já está implantado na unidade. Podemos afirmar que o que já era bom, conseguiu ficar ainda melhor e mais completo. Neste quesito, a principal mudança foi na forma estrutural do serviço de café da manhã, adaptando em um novo design de marcenaria desenvolvido em conjunto pela empresa de design @lab_chama e a equipe de A&B do Grupo Deville. Nesta mudança constam escadas de madeira teca, novas travessas com design que imitam pedras dando assim uma nova apresentação e sofisticação ao café da manhã.

Outro detalhe fica por conta dos novos sabores que estarão presente no café da manhã: algumas receitas na panificação e confeitaria foram reformuladas e trouxeram ainda mais sabor regional para o desjejum. Destaque para o cuscuz de milho, carne de sol com cebola, bolinho de estudante feito de tapioca o famoso pão delícia (um clássico da Bahia), o bolo de tapioca e lógico, a cocada baiana que não poderia faltar. Além dos sucos, espaço de frutas e frios, ilha de tapioca e omeletes, e uma infinidade de delícias assinadas pelo Chef Rodrigo Rodrigues.



Últimas reformas

Antes da pandemia, a unidade reformou completamente o 8º andar, e criou uma nova categoria de apartamentos: Premium. A ala conta com serviços diferenciados, que vão de amenities L’Occitane, passando por Cafeteira Nespresso com cápsulas cortesia, a um menu de travesseiros para os hóspedes escolherem a opção que mais se adequa a seu tipo de sono. São 26 habitações que além da estrutura, tiveram decoração renovada. Os hóspedes ainda contam com roupão para uso durante a estadia, tábua e ferro de passar, frigobar com vitrine, enxoval exclusivo, telefone sem fio, água cortesia, balança digital, abertura de cama com chocolate boa noite e troca de toalhas usadas.

Em tempo: o Deville Prime Salvador está localizado pertinho do Aeroporto Internacional, apenas 10 minutos, proporcionando ainda mais facilidade aos turistas. Além disso, está em Itapuã, uma das praias mais famosas da cidade e a menos 20 km do centro da capital baiana, além de ser uma unidade integrada com área verde e de lazer, perto da praia e ainda com fácil acesso a pontos turísticos pela Linha Verde - BA-099, como a Praia do Forte, onde fica o Projeto Tamar.



Sobre o Hotel Deville Prime Salvador

O Deville Prime Salvador é um hotel de categoria luxo do grupo Hotéis Deville, que está localizado na bela e famosa praia de Itapuã, a apenas 10 minutos do aeroporto internacional na cidade Lauro de Freitas. A localização estratégica garante sossego e muito contato com a natureza, além do fácil acesso ao centro da cidade e aos grandes polos industriais de Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho. Assim como muito próximo das melhores e mais fascinantes praias de Salvador, como: Stella Maris e Flamengo.

A unidade conta com o restaurante Sabores de Itapuã e o espaço de eventos Saveiros, além de serviço de alimentação nos quartos e uma extensa área verde que oferece opções de diversão para adultos e crianças, como academia, o espaço kids, pista de caminhada, quadra de tênis, loja de conveniência e agência de turismo - com diversas opções de passeios - e outros atrativos. O centro de convenções tem capacidade para até 1.300 pessoas, com estrutura moderna aliada à uma equipe altamente especializada para garantir o sucesso dos mais diversos tipos de solenidades e reuniões. Além disso,