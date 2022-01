Devinho Novaes fica ferido em acidente de ônibus; saxofonista da banda morreu

O ônibus do cantor Devinho Novaes tombou na madrugada desta segunda-feira (31) em São Sebastião, Alagoas. O cantor e mais nove pessoas foram socorridos para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. O saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, o Jack do Sax, de 34 anos, morreu na unidade médica.

Devinho fez show na cidade de Capela na madrugada de hoje. Ele, que é sergipano, voltava para Aracaju quando o ônibus tombou às margens da BR-101. Estavam no veículo toda banda, equipe técnica, o próprio Devinho e a avó dele.

"Toda a nossa equipe estava no ônibus. Devinho fez o show em Capela e, em uma curva de São Sebastião, o ônibus tombou. O Devinho estava sentido dores nas costas, mas estava bem, sem gravidade. A avó dele, de 66 anos, que sempre o acompanha nos shows, também foi levada para o hospital", disse ao G1 o empresário do artista, Téo Santana.

Segundo Santana, o saxofonista Jack passou por uma cirurgia no hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. "Uma tristeza muito grande. Ele era uma pessoa muito boa", lamenta.