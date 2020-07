Devo ou não devo usar máscara na atividade física? Eis a polêmica; preços chegam a R$ 120

A Organização Mundial de Sáude (OMS) lançou uma polêmica no ar no último mês de junho. Em uma publicação em seu site, a entidade não recomendou o uso de máscaras durante a prática de exercícios ao ar livre.

A alegação é de que os itens podem reduzir a capacidade respiratória das pessoas. Além disso, ela acumula fluídos e, se não for bem higienizada, pode facilitar a transmissão do vírus. A recomendação, no lugar, é praticar exercícios sozinho e manter distância dos outros.

Na linha contrária, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) afirma que o uso das máscaras, mesmo em atividades solitárias ao ar livre e a mais de dois metros de outras pessoas, ainda é essencial.

Segundo a entidade em um comunicado, o deslocamento do corpo em corridas ou pedaladas gera um deslocamento de ar, que cria uma área de vácuo, atraindo gotículas da saliva. Com isso, quem vier atrás, pode ser atingido mesmo a uma distância de dez a 20 metros.

O fato é que, no meio dessa discussão, existem milhões de pessoas que estão tentando manter a forma e a saúde, preferencialmente ao ar livre, ao longo dos últimos quatro meses, desde que foi iniciado o distanciamento social.

Fica a pergunta: é recomendado ou não o uso de máscaras na atividade física?

Além disso, que tipo de máscara é recomendável? Abaixo, o CORREIO listou 10 tipos de máscara voltada para o uso em exercícios e que estão à venda no mercado.

Orientação profissional

Paulo Tuchê (@tuche_assessoria_esportiva é profissional de Educação Física e membro do Conselho Regional de Educação Física. Segundo ele, o uso de máscaras deve ser obrigatório para atividades chamas ‘indoor’, ou seja, em algum lugar fechado.

Esse, sem dúvidas, será a regra no futuro, quando as academias forem reabertas na Bahia. “Não é nem pela questão de você receber as gotículas com vírus, mas pela questão de espalhar. Se você estiver praticando exercício infectado sem saber, porque está assintomático, a máscara vai criar uma barreira para proliferação”, explica Tuchê.

Segundo o profissional, ainda não existem estudos científicos conclusivos de que a máscara ofereça riscos à respiração: “Vários estudos mostram na verdade que o uso não afeta em nada. Salvo quando o exercício é feito de forma muito intensa e prolongada. Se for uma atividade de baixa intensidade, não há nada que desqualifique”.

Por isso, no caso dos exercícios mais intensos ao ar livre, o professor recomenda que a pessoa teste o uso da máscara: “De fato, pode ser desconfortável correr ou pular de máscara. Mas há um risco iminente de não usar. Você pode passar correndo por uma área em que alguém infectado passou e ainda não deu tempo da queda do microorganismo”.

Sobre qual tipo de máscara usar, Tuchê diz que fica a cargo do gosto pessoal: “Ainda não tem nada que regule a eficiência ou não desses itens. É algo muito novo, e ainda precisa de estudos. Por enquanto, as empresas estão dizendo que uma é melhor que a outra. Eu recomendo testar e usar a que você se sente mais confortável”.

Confira um vídeo com orientações de como escolher sua máscara





10 máscaras para exercício físico que estão disponíveis no mercado

1) Máscara de proteção esportiva Fiber com filtro descartável E96

Desenvolvida e testada por corredores, a máscara Fiber usa a tecnologia 3D knit, a mesma usada em outro produtos tecnológicos para corrida. Ela usa um filtro descartável, que tem eficiência de 95%, ligeiramente melhor que o material usada em máscaras hospitalares N95.

Sua alça é regulável e proporciona o ajuste perfeito, atrás da cabeça. Acompanha apenas um refil, mas o site tem refis disponíveis para a compra. É lavável, secagem rápida. Seu formato é anatômico, sem costuras e o tecido interno é de poliamida, para maior conforto, e o externo, em poliéster, para maior resistência e durabilidade.

Site: Evolute Sports

R$ 69,90 - disponível em 8 cores e 3 tamanhos

2) Máscara de treinamento LiveUp Sports

É um dispositivo de treinamento respiratório para controlar o fluxo de ar fornecido para seu corpo. É lavável. Tem um sistema de resistência multinível, que cria um fluxo controlado de ar através de válvulas para dentro da máscara. Ao usar a Máscara de Treinamento Liveup a respiração e o condicionamento de seus pulmões aumentarão significativamente e por consequência sua resistência, fortalecendo o seu diafragma.

Site: LiveUp Sports

R$ 123,41

3) Jeff Máscaras

Produtos de tecido neoprene, feitos em Salvador e com entrega em domicílio. São laváveis e possuem dois respiradores que suavizam sua respiração na hora da prática física. Para maior conforto no rosto, têm velcro regulável.

Instagram: @jeffmascaras

R$ 30,00 - disponível em diversas estampas

4) Máscara facial em tecido

Máscara de grandes marcas, com camadas de tecidos respiráveis e macios para mais conforto. Seu elástico ajusta-se confortavelmente ao redor das orelhas. É lavável, prática e fácil de usar.

Disponível no site da Adidas

Disponível no site da Reebok

R$ 59,90 (pack de 3 tamanhos) - disponível em duas cores e tamanhos

5) Máscara de esportes Mofane

À prova de poeira de carvão ativado. Material: Nylon + Elastano. Ótimo para ciclismo de motocicleta, corrida, lazer diário e outros esportes ao ar livre. Clipe de nariz ajustável à prova de poeira, flexível e confortável.

Site: Americanas

R$ 126,81 - tamanho único, disponível em 3 cores

6) Máscara com proteção respiratória esportiva Bunkker

Desenvolvida para proteger grande parte do rosto, principalmente nariz e boca da transferência de gotículas, partículas de poeiras e outros. Confeccionada em tecido Romantic (poliéster + algodão + elastano). Tem dupla camada de proteção, de acordo com as recomendações da OMS, e tem ótima ergonomia, que permite adequação aos mais diversos perfis de rostos graças à flexibilidade do tecido. Garantia de proteção, qualidade e conforto da respiração. Não é descartável, pode ser lavada e reutilizada várias vezes.

Disponível no Mercado Livre

R$ 34,99 (10 unidades) - tamanho único

7) Máscara Slim Fitness

Máscara fabricada de acordo com as recomendações da OMS, feita em dupla camada de tecido, garantindo proteção, qualidade e conforto da respiração. Ideal para isolar vírus, poeira, germes, fumaça, poluição, etc. Possui corte ergonômico para se ajustar perfeitamente ao rosto, se adapta em qualquer formato. Produto lavável. Composição: Tricoline e Elastano.

Site: Slim Fitness

R$ 15,90 - disponível em 2 cores

8) Máscara Flexxxa Mormaii

As máscaras dupla face de neoprene da Mormaii ajudam no impedimento do contato involuntário das mãos com as vias aéreas e contam com um design anatômico, garantindo um conforto extra para a sua utilização. A máscara é lavável e reutilizável.

Site: Mormaii Shop

R$ 29,90 - disponível em diversas estampas

9) Máscaras com 3 camadas Bike IM

Máscaras com 3 camadas de proteção, compostas por 2 camadas de tecido 100% viscolycra e uma camada com tecido TNT. Laváveis e reutilizáveis. Protegem do vírus e da poluição. Super resistentes e com elasticidade, moldam em qualquer formato de rosto.

Disponível no Mercado Livre

R$ 35,00 - disponível em duas cores

10) Máscara esportiva Direction Engenharia

Composição: 96% poliamida; 4% lycra. Anatômica, sem costura e reutilizável. Possui tecelagem 3D Knit Technology. É confortável e justa no rosto. Serve para todas as práticas esportivas ao ar livre.

Disponível no Mercado Livre

R$ 39,51 - disponível em dois tamanhos





*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier