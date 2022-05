Devotos de Santa Dulce realizam procissão pedindo ajuda para Osid

Se estivesse viva Santa Dulce dos Pobres completaria 108 anos nesta quinta-feira (26), mesma data em que as Obras Sociais Irmã Dulce comemoram 63 anos de existência. Por isso, centenas de católicos e devotos da primeira santa brasileira estão realizando uma caminhada da Igreja do Bonfim até o Santuário de Santa Dulce, no Largo de Roma. Uma missa de Ação de Graças será celebrada no local que era um galinheiro antes da jovem freira transformar em abrigo para os pobres, órfãos e enfermos.

Os fiéis receberam uma ajudinha do céu. Apesar da previsão de chuva, o tempo abriu e o sol promete reinar absoluto nos cerca de 1 km que separa o Bonfim do Santuário. A procissão é também um pedido de socorro. A instituição fundada por Santa Dulce, em 1959, está passando por sérios problemas financeiros e corre o risco de suspender atendimentos.

Atualmente, 2,9 milhões de pessoas são atendidas gratuitamente nas Obras Sociais. Existe registro de pacientes dos 417 municípios da Bahia que realizam 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais, 23 mil cirurgias e 43 mil internamentos por ano. A instituição tem 954 leitos hospitalares, faz 9 mil atendimentos mensais para tratamento do câncer e 10,8 mil para pessoas com deficiência em Salvador.

Segundo a direção, há cinco anos o Ministério da Saúde não atualiza os repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) para a instituição, apesar do aumento nos preços dos insumos, principalmente após a pandemia, e dos reajustes nos contratos com fornecedores e despesas com pessoal e manutenção. Isso gerou uma dívida de R$ 24 milhões, e até o final de 2022 mais R$ 20 milhões podem ser adicionados a essa conta.

A superintendente das Obras Sociais e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita Pontes, participou da procissão e disse que o ato é um apelo à sociedade sobre a grave crise.

"A gente espera que o presente que a gente receba para suas obras seja o apoio federal, estadual e de toda sociedade. Essa obra atende a todos, atende a quem mais necessita e é a última porta de muitos. A gente espera que esse dia que está sendo iluminado, a gente possa tocar no coração dos homens", disse.

Maria Rita alertou que a Osid corre o risco de fechar as portas. "A gente sempre fez muito com pouco, mas esse pouco agora está pouco demais. É preciso que o governo se sensibilize e nos ajude. Espero que a gente em breve possa dar boas notícias. Essa obra não pode fechar suas portas. Se não houver um aporte de recursos do governo federal e ajuda do governo estadual, a gente não vai conseguir".

A concentração aconteceu nos arcos do Bonfim, aos pés da Colina Sagrada, e a maioria das pessoas vestiu branco. A imagem da Santa foi colocada sobre um andor cercada de flores brancas enquanto os fiéis seguem atrás orando.

Veja como doar:

Campanha 1 milhão de amigos

Para participar da campanha e ajudar a Osid, basta acessar o site www.1milhaodeamigossantadulce.org.br e realizar sua doação. As pessoas podem doar a partir de R$ 10, mas o importante é continuar mantendo a doação, a recorrência todo mês.

Conta de energia

O consumidor da Coelba que desejar fazer uma doação mensal pela conta de energia para as Obras Sociais Irmã Dulce deve entrar em contato com a Central de Relacionamento do Doador (CRD) da Osid, através do telefone (71) 3316-8899. Basta fornecer o número da conta contrato da residência para começar a doar.

Ainda é possível realizar o cadastro para ser um doador, se dirigindo a um dos postos fixos do Projeto Vale Luz. No local, o cliente receberá uma ficha de inscrição. São nove postos distribuídos em Salvador e região metropolitana, incluindo o Shopping Barra, Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping. Os demais podem ser consultados no site da distribuidora.

Doação por depósito ou transferência bancária

Associação Obras Sociais Irmã Dulce.

CNPJ: 15.178.551/0001-17

Doação via Pix

IDENTIFICADOR: E-mail

Chave PIX: deuslhepague@irmadulce.org.br

Atenção: Para doação via PIX, envie seu comprovante para o e-mail doacoes@irmadulce.org.br, para emissão do recibo.

Central de Relacionamento com o doador:

Telefone: (71) 3316-8899

E-mail: socioprotetor@irmadulce.org.br

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.