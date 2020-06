Dez anos depois: por onde anda o elenco do acesso do Bahia em 2010?

Você lembra o que fazia há dez anos? Se for torcedor do Bahia, estava vivendo um ano de intensa emoção, apreensão e que terminaria em alegria no mês de novembro de 2010, com o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após sete temporadas de ausência.

Na Série B daquele ano, o tricolor utilizou dois treinadores e 36 jogadores até garantir matematicamente o acesso - e deu chance a mais três atletas na última rodada, com o time já classificado.

Dez anos depois, pelo menos 18 ainda estão na ativa, 16 já aposentaram e dois faleceram, além de três que não foram localizados ou não retornaram contato da reportagem. Veja a seguir o paradeiro de cada um deles:

Os jogadores a seguir participaram pouco da campanha, mas entraram em campo pelo menos uma vez:

Carlos Alberto (lateral direito) - Desde o ano passado é jogador do Murici-AL, atual líder do Campeonato Alagoano. Está com 36 anos (Evandro Veiga / CORREIO) Apodi (lateral direito) - Fez apenas quatro partidas na Série B antes de sair para o Guarani. Atualmente, defende a Ponte Preta (Robson Mendes / CORREIO) Bruno Silva (volante) - Assim como Apodi, deixou o Bahia durante a pausa para a Copa do Mundo, em junho, quando foi para o Avaí. Aos 33 anos, está novamente no time catarinense (Robson Mendes / CORREIO) Leandro Bonfim (meia) - Disputou três partidas. Aposentou cedo, aos 31 anos, em 2015. Está com 36 agora (EC Bahia / Divulgação) Lenine (meia) - Participou de dois jogos, um já após a conquista do acesso. Aos 29 anos, encerrou a carreira, é estudante de Ed. Física e tirou a licença C da CBF para treinador. Mora em Manaus, onde dá treinamento personalizado para futebol e futsa (Arisson Marinho / CORREIO) Bebeto (lateral direito) - Joga no Marítimo, de Portugal. Tem 30 anos e disputou apenas uma partida na Série B 2010 (Evandro Veiga / CORREIO) Felipe - Só foi utilizado na Série B em dois jogos, um já depois do acesso. Atualmente, está no Ceará e é conhecido como Felipe Silva ou Felipe Baxola (Evandro Veiga / CORREIO) Cacá - Entrou em uma partida, a derrota por 1x0 para o Duque de Caxias em Pituaçu. Hoje com 41 anos, aposentou e é assessor de Ronaldo Fenômeno (Robson Mendes / CORREIO) Diego Santos (zagueiro; na foto, com a bola) - Também só foi utilizado na última rodada. Aos 32 anos, joga no Villa Nova-MG e é chamado de Diego Macedo (Arisson Marinho / CORREIO) Fernando Wellington - Entrou só na última rodada, quando o acesso estava garantido e vários titulares foram poupados. Tem 41 anos e já encerrou a carreira (Antonio Saturnino / CORREIO) Pablo - Também só jogou na última rodada, contra o Bragantino. Não foi localizado pela reportagem. Tem 32 anos (Arisson Marinho / CORREIO)