Dezesseis mil pés de maconha são destruídos por alunos do Bope na Bahia

Dezesseis mil pés de maconha foram destruídos na cidade de Abaré, no extremo norte da Bahia, por alunos do curso do Bope. Durante a ação, uma pessoa foi detida e levada para a delegacia da cidade.

A operação foi conduzida como parte do VII Curso de Operações Policiais Especiais (Copes), do Bope, na fase final do Módulo de Adaptação em Caatinga, ministrado pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga.

A plantação de maconha foi localizada depois de um levantamento de informações feitas pelos PMs. No final do Curso de Adaptação à Caatinga (CAC), os alunos sempre participam de um exercício real e, desta vez, a prática culminou na erradicação da plantação”, diz o major Ednaldo Siqueira Vieira, comandante da Cipe Caatinga.

O homem preso foi um suspeito encontrado no local. Amostras da droga também foram levadas à delegacia, mas o restante foi incinerado.

Para comandante do Bope, major Fábio Boaventura, a ação foi muito importante para o aprendizado do grupo. “A zona de caatinga é uma região de grande importância para o nosso estado. Essas técnicas são fundamentais para que eles possam aprimorar a sobrevivência em todo tipo de bioma”, avalia.