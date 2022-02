DG se irrita após discussão e diz que Arthur Aguiar é mimado: 'Parece um imbecil'

O clima esquentou no BBB 22 e o edredom não tem absolutamente nada a ver com isso desta vez. Ao falar sobre jogo, Arthur e DG discutiram e o intérprete de Dadinho e Acerola chegou a dizer que o ex-Malhação "parece um imbecil".

Na madrugada deste sábado (26), Paulo André foi liberado para ocupar o quarto do líder e levou com ele os seus convidados do VIP: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Pedro Scooby e Jade.

Durante a visita, Arthur e Douglas conversaram sobre as estratégias de jogo, mas em determinado momento DG e Scooby começaram a brincar e rir, o que irritou o rapaz. "Mano, eu estou pensando em vocês. Eu já estou no Paredão. Para mim, é indiferente", disse Arthur. "Não é não querer. Tu é muito...", reage Douglas Silva, sem completar a sentença.

Arthur Aguiar interrompe e confronta DG, afirmando que ele age com egoísmo e só se preocupa com o jogo quando está na mira do Paredão. "Você só acredita quando tu tá lá, que é igual da última vez. Você só começou a se movimentar quando você foi para o Paredão", alerta.

"Calma. Se eu estou conversando com você não é se eu quero ou não", rebate Douglas Silva. "Se você não quer, não quer", cutuca Arthur Aguiar. "Não quero. É isso. Tu botou na sua cabeça e está tudo certo... Obrigado pela tua estratégia. Agradeço muito e é isso", debocha Douglas Silva. "Minha estratégia, não. Eu já estou no Paredão. Para mim, é indiferente", provoca Arthur Aguiar.

O líder PA, então, resolveu colocar panos quentes na briga. "Vocês parecem crianças", dispara. "Não é. Eu que pareço criança?", indaga Douglas Silva. "Tu está sempre certo", alfineta Arthur Aguiar.

Douglas Silva, então, fecha a porta do Quarto do Líder com Arthur Aguiar do lado de fora. "O moleque parece um imbecil", reclama. "Vocês parecem crianças", ironiza Pedro Scooby.

Pouco depois, DG voltou a falar do tema e reclamou. "Não tem que ficar batendo o pé, saindo chutando o balde, chutando latinha igual a um otário, pô. Igual a uma criança mimada", diz.