Dia D, hora H: Pazuello afirma que vacinação começa no dia 20 de janeiro às 10h

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou durante reunião com prefeitos nesta quinta-feira (11) que o Brasil já tem data e hora para o início da vacinação contra a covid-19: quarta-feira, 20 de janeiro, às 10 horas da manhã.

A informação foi divulgada pela jornalista Débora Cademartori, da Rádio Gaúcha. Haverá um evento na véspera do início da vacinação, realizado no Palácio do Planalto, para marcar o começo da imunização.

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, também confirmou a informação através de uma publicação em suas redes sociais.

"De acordo com @ministropazuelo, próxima segunda chegam as 2 milhões de doses da Astrazeneca para estados. Há também as 6 milhões da Coronavac. Anvisa liberando domingo, distribuem na terça para iniciar na quarta, dia 20. Ou seja: 8 milhões de doses para janeiro", postou Gean.

Pazuello também informou aos gestores municipais que o governo federal conta com 50 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, totalizando cerca de 400 milhões de doses da vacina contra o coronavírus no país em 2021.

Por fim, o ministro também ressaltou que as autorizações de uso emergencial da Coronavac e da vacina da AstraZeneca/Oxford devem sair neste sábado (16), com as doses chegando aos estados na segunda-feira (18).