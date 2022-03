Dia da Água é celebrado com ações do Museu do Mar em escolas de Salvador

A importância da água para a vida já pode ser percebida bem cedo. Prova disso é o que pensa Franciele Ferreira, de 10 anos. “Eu já sabia que a água é importante porque a gente não vive sem ela”, disse a garota, que nesta terça-feira (22), no dia Mundial da Água, participou da ação realizada pelo Museu do Mar Aleixo Belov, na Escola Laboratório (Escolab) do Subúrbio 360, em Coutos. A iniciativa é fruto de uma parceria com a RedeMar, Salvamar e o Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Civil Municipal de Salvador, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SMED).

A equipe educativa do Museu do Mar, coordenada pela museóloga Étiennette Bosetto, apresentou palestra sobre a importância da preservação ambiental das águas e os males do lixo, além de promover oficinas, realizadas pela manhã e à tarde.

A primeira oficina, promovida pelo Salvamar, foi de primeiros socorros; a segunda sobre nós náuticos, feita pela equipe do museu; já a Gepa realizou uma exposição de animais, com espécies empalhadas e cobras vivas, para falar sobre a importância de proteger a fauna e a flora.

“A gente planta essa sementinha desde pequeno, sobre a conservação e da preservação dos animais. O foco é conversarmos sobre a importância das águas no nosso dia a dia. Como o museu fala das águas em geral, nada mais justo do que falar da preservação”, destacou a museóloga.

A Secretária Municipal de Educação (SMED) completou a programação com uma contação de histórias e uma aula de alongamento corporal. Franciele Ferreira, 10, participou de tudo e disse que sua parte favorita foi a oficina de primeiros socorros.

“Gostei da aula com o salva-vidas, porque a gente aprendeu várias coisas, de como fazer para não se afogar, fizemos vários testes e eles ensinaram o número da ambulância. Foi um monte de coisa que eu não sabia”, contou a estudante.

Para Fabiane Santana, 10 anos, a atividade que chamou mais sua atenção foi a exposição de animais, com espécies empalhadas e cobras vivas. Foi a primeira vez que ela viu alguns dos animais silvestres de perto e não escondeu a alegria com a novidade.

“Eu achei tudo legal, descobri que a água é importante para a nossa vida e para os animais. Gostei muito da parte que a gente mexeu na cobra, porque eu nunca tinha visto uma cobra na vida e agora eu já vi duas”, destacou Fabiane, muito contente.

A Escolab 360 é uma escola de contraturno, que recebe alunos após as aulas regulares. Segundo a coordenadora pedagógica da unidade, Patrícia Moreira Simões, durante a ação em comemoração ao Dia da Água, 360 alunos participaram das atividades.

A programação recebeu alunos de 6 a 13 anos das escolas municipais da região do Subúrbio. Pela manhã, 150 crianças estiveram no local, das 8h às 12h, e à tarde, mais 150 participaram das atividades, entre 14h e 17h.

“Nós queremos trabalhar neles a preservação do ambiente, primeiro do ambiente que eles moram, em seguida o da escola e o lugar maior, que é o planeta, os mares, as águas, do ambiente mais próximo até o macro, que é realmente o cuidado com o planeta”, explicou a coordenadora pedagógica.

O representante da SMED na ação, Píton Miranda, destacou que o projeto é para promover a conscientização das crianças, para além da celebração da data. “Precisamos nos responsabilizar pelo que fazemos faz com a água, despertando nas crianças o interesse em atividade que são focadas nela”.

A segunda unidade de ensino a receber as ações será a Escola Municipal de Ilha de Maré, na Praia Grande, no dia 29 de Março.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo