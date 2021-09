Dia da Inclusão Social e Profissional da PCD é celebrado com curso de capacitação

Celebrado nesta quarta-feira (29), o Dia da Inclusão Social e Profissional da pessoa com deficiência movimentou as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de todo o estado. Pensando na conscientização da importância da inserção desse público no mercado de trabalho, a Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA) decidiu promover uma capacitação para os seus representantes da área de Educação, Trabalho, Emprego e Renda, nos dias 29 de setembro e 06 de outubro.

A ação tem o objetivo de formar os profissionais da instituição, para que estes estejam cada vez mais aptos a conduzir os alunos assistidos ao mundo profissional, além de convidá-los para uma reflexão sobre os direitos já conquistados e os novos desafios a serem enfrentados.

A Apae possui um Programa de Educação Profissional para pessoas com deficiência intelectual, que visa promover o acesso das PCDs ao espaço profissional. O programa tem início com a formação básica, passa pela qualificação profissional e termina com a colocação no trabalho. “Vemos nossos alunos como protagonistas. Eles são estimulados a tornarem-se autônomos nas tarefas da vida diária, além de serem preparados para o mercado de trabalho”, afirma Jaqueline Andrade, coordenadora de Educação, Trabalho, Emprego e Renda da Feapaes-BA.

Segundo a coordenadora, a família desempenha um papel fundamental nesse processo. “A participação da família é um fator determinante. É através dela que são transmitidos valores e crenças. Uma família que acredita no potencial do seu ente querido, transmite segurança para a formação da sua personalidade, seu desenvolvimento pessoal e intelectual”, afirma Jaqueline.

Mesmo com algumas conquistas recentes, as pessoas com deficiência ainda encontram dificuldades na inserção profissional. A pouca quantidade de vagas destinadas ao grupo é uma das barreiras. “Os empregadores necessitam entender os benefícios de contratar um PcD. Como exemplo, ao contratar uma pessoa com deficiência, a empresa é favorecida com uma imagem positiva junto aos clientes e fornecedores, bem como o aumento da criatividade e flexibilidade no local de trabalho. O ambiente se tornará um instrumento de conscientização mais inclusivo e democrático”, declara a coordenadora.

Jaqueline diz ter boas perspectivas para o futuro, já que não há qualquer desvantagem para a empresa que contrata pessoas desse grupo.

Para Narciso Batista, presidente da Feapaes-BA, o trabalho de conscientização não pode ser esquecido, levando em consideração que a falta de conhecimento e o preconceito são os maiores desafios. “Este é um trabalho que precisa ser realizado em conjunto. Nós contamos com a colaboração das famílias, das empresas e da população. Estamos colhendo os frutos das sementes plantadas no passado. A nossa luta é contínua, não podemos parar”, reforça o presidente.