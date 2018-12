Dia da Pessoa com Deficiência terá homenagem e caminhada

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado na segunda-feira (3), mas terá ações neste domingo em dois locais de Salvador. Pela manhã, a Federação Baiana de Desporto de Participação promove a Caminhada Verão Especial, o Sol é Para Todos, a partir das 8h.

A saída acontece no Parque Atlântico, após o antigo Aeroclube, e vão até o Jardim de Alah, onde acontecerá uma festa de encerramento. São aguardadas cerca de 800 pessoas, entre acompanhantes e deficientes de todos os segmentos.

Pela tarde, os jogadores de Bahia e Cruzeiro, que se enfrentam no estádio de Pituaçu, às 16h (da Bahia) pela última rodada do Campeonato Brasileiro, levarão uma mensagem especial nas camisas, que irão trazer o tema do esporte paralímpico: a frase “A diferença faz parte do jogo", abaixo do nome do patrocinador, que coordena a campanha.

Além disso, alguns atletas usarão uniformes com letras ao lado dos números, fazendo referência aos códigos que designam as diversas modalidades paradesportivas e suas classes.