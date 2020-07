Dia da pizza: veja lista das 14 melhores opções de Salvador com delivery e promoções

Massa grossa, massa fina, borda recheada ou sem recheio. Seja lá como vier, a pizza é sim, uma preferência nacional. Criada na Itália, a massa entrou no Brasil pelos imigrantes italianos e logo conquistou os brasileiros. Ao longo dos tempos, a iguaria foi ganhando novos sabores, se adaptando aos hábitos locais, agregando ingredientes da terra e se incorporando ao cardápio nacional. Pelas bandas de cá, ir a uma pizzaria aos domingos virou uma tradição.

Este ano, como não dá para ir até ela, a levamos até você pelo delivery, sistema de entrega que tem ganhado cada vez mais adeptos em função do isolamento social e o fechamento dessas casas. Como nesta sexta-feira (10) é comemorado o Dia da Pizza, listamos aqui as mais bem conceituadas pizzarias para que você possa celebrar esta delícia que, de tão familiar, parece que nasceu no Brasil.

A Rocca Forneria trabalha com forno à lenha - Foto: Divulgação

Rocca Forneria @roccaforneria_salvador

Pedidos: 71 3451 2086 / 2132 1246 / WhatsApp 71 99662-0828

A forneria, comandada por Eliana e Isabelle Pavetto, mãe e filha, é um sucesso desde que abriu a primeira unidade na Pituba, ganhadora de vários prêmios da Veja, como a melhor de Salvador. Há cerca de quatro anos, a marca ganhou uma filial, charmosíssima, na Graça. O menu é assinado pela franco-brasileira, Isabelle Pavetto, egressa da Cordon Bleu, de Paris. O cardápio, que vai além das pizzas, é bastante variado e se renova com frequência. Um dos sucessos da casa é a Pizza Ravena, criada para quem vive na dieta. Para comemorar o Dia da Pizza, as sócias estão oferecendo a pizza do dia (de segunda a sexta-feira, tem um sabor por dia na oferta por R$ 49,90). Como o dia comemorativo cai na sexta-feira, a promoção será com os sabores Frango com Catupiry e Pepperoni. Também neste dia haverá o sorteio de uma pizza com uma garrafa de vinho. E o melhor: sem taxa de entrega.

A pizza de burrata é uma das melhores pedidas - Foto: Raul Spinassé/Divulgação

Forneria do Pasta @pastaemcasa

Pedidos: 71 3334-7232 - WhatsApp 71 99904-2244

A Forneria do Pasta em Casa não para de se reinventar. Além de ter um dos mais elaborados cardápios da cidade, o espaço comandado pelo chef Celso Vieira e a mulher Valeska Calasans, acabou de lançar o kit pizza, para quem quiser dá uma de pizzaiolo e preparar a pizza em casa. O Kit Pizza em Casa custa R$ 32 e leva 400g de massa fresca para pizza, acompanhada por 100g da melhor farinha para polvilhar, e 150ml do molho cru especial de tomate da casa. Completa o kit um passo-a-passo detalhado do chef sobre como abrir e assar a pizza. O rendimento é de uma pizza grande de oito fatias. Para aqueles que preferem a experiência de saborear a pizza assada no forno a lenha, o menu é variado e vai por delivery, de quinta-feira a domingo, das 18h às 22h.

(Foto:GB Souza/Diivulgação)

As massas das pizzas são de fermentação natural

Acqua & Farina @acquafarinassa

Pedidos: 71 3011 6599/ WhatsApp 71 98145 0075

A Acqua & Farina leva a assinatura do chef Sergio Arno, que ao lado do sócio Marcelo Reis, comanda também o restaurante La Pasta Gialla, que fica ao lado da forneria. A massa é de fermentação natural e vem em sabores clássicos como portuguesa, pepperoni, calabresa artesanal e quatro queijos, além das especiais da casa, como alho negro, carbonara e berinjela à parmegiana. A casa, que fica na Rua São Paulo, 498, na Pituba, funciona de terça a domingo, das 17h às 22h30. As pizzas produzidas lá, são realmente diferenciadas e os preços variam de R$ 24 a R$ 46 (pizza pequena) e R$ 49 a R$ 95 (pizza grande).

O forno da Pi.zza é importado de Nápoles, na Itália - Foto: Amanda Oliveira/ Divulgação

Pi.zza @pizza_salvador

Pedidos: 71 3052 6010

A Pi.zza é o novo empreendimento do chef Ricardo Silva, dono do Carvão. A primeira unidade foi aberta no final do ano passado no Rio Vermelho, mas recentemente a marca também inaugurou uma loja no Porto da Barra. As pizzas, bem elaboradíssimas, tem sabores variados e o chef prima por colocar sua luxuosa assinatura até mesmo nas mais tradicionais como a margherita e calabresa. Mas para quem gosta de experimentar criações do chef, a de parma com rúcula, é uma excelente pedida. As pizzas vêm nos tamanhos pequena e grande e os preços variam de R$ 31,00 a R$ 39,00 (pequenas) e R$ 58,00, as grandes.

As pizzas do Isola dei Sapori têm inspiração na Sardenha - Foto: Divulgação

Isola dei sapori @isolasapori

Pedidos: 71 9271-0077

O Isola dei sapori é um restaurante italiano - dos bons, diga-se de passagem – que fica no Rio Vermelho. A casa, que é comandada pelos irmãos sardos Marco e Sílvia, tem um cardápio inspirado na região da Sardenha, de onde vieram, mas mandam bem nas pizzas, um dos carros-chefes desse período de quarentena. Destaque para a pizza de Parma e brie (presunto de Parma e queijo Brie) que sai por R$ 45,00. A casa trabalha com entrega através dos aplicativos uber eats e ifood e está preparando novos sabores que serão incorporados ao cardápio.



O cardápio da Mamma Jamma contempla também pizzas saudáveis - Foto: Divulgação

Mamma Jamma @mammapizzeria

Pedidos: 71 3035 4499

A casa, que funciona no Shopping Barra e tem unidade também no Rio de Janeiro, tem cardápio variado e prima pelos ingredientes de excelência na produção, não só das pizzas, como dos pratos em geral. Por lá, quem comanda a cozinha é o chef Matheus Valverde, ex-Pereira, que tem no currículo passagens por diversos países. Para o Dia da Pizza, a Mamma Jamma está fazendo um promoção: na compra de uma pizza grande (Prosciutto e Catupiry, Peito de Peru e Alho Poró, Zucchine e Carbonara) o cliente leva junto duas cervejas da marca Stella Artois de brinde.

(Massa feita com malte é uma das criações da casa - Foto: Divulgação

La Bocca - @laboccapizzaria

Pedidos: Tel. 71 3052-1504 e WhatsApp 71 98674-9802

A pizzaria La Bocca, que fica na Boca do Rio, é comandada pela chef pizzaiola e sócia, Lê Santos, que criou uma exclusiva massa maltada, feita com malte, claro, que caiu no gosto da freguesia. A massa, fina e crocante, casa bem com recheios defumados. A casa, que oferece uma variedade de sabores, está fazendo uma promoção no Dia da Pizza, ofertando a pizza La Bocca, de R$ 69,90 por R$ 49,90. Além do delivery, a casa trabalha também com sistema take away (retirada no balcão), de terça a domingo, das 17h às 23h.



Presunto de parma e tomate seco é uma das apostas da casa - Foto: Divulgação

Quattro Amici @quattroamicipizzaria

Pedidos: 71 3264 3333 Whatsapp 71 99166 1156

Instalada na Barra, a Quatro Amici é uma pizzaria com história na cidade. A casa, que atualmente está trabalhando exclusivamente com delivery, tem cardápio variado que inclui os sabores clássicos e especiais. A marca sempre faz promoções do dia, que inclui refrigerante grátis. Durante a quarentena, a pizzaria aderiu a campanha da Stella Artois que vende vouchers no valor de R$ 100,00 com desconto de 50%. Ou seja, o cliente paga R$ 50,00 e quando a casa reabrir, poderá consumir R$ 100,00.

(Divulgação)

Chocolate com morango batizada de Lapa Doce

Pizza da Chapada @pizzadachapada

Pedidos: 71 3012 7202 ou pelo ifood

Com unidades nos bairros do Itaigara e Graça, a Pizza da Chapada já foi eleita pela Veja Comer & Beber como a melhor da cidade, por dois anos consecutivos. Todas as pizzas levam nomes de pontos turísticos da Chapada Diamantina. No cardápio, além dos clássicos, há opções de várias pizzas especiais. Tudo feito no forno a lenha.

A Cheiro de Pizza é uma das mais tradicionais da cidade - Foto: Divulgação

Cheiro de Pizza e Cantina da Cheiro @cantinadacheiro

Pedidos 71 2109 0909

Umas das pizzarias mais antigas e tradicionais da cidade, a Cheiro de Pizza possui unidades no Rio Vermelho e no Dique do Tororó (Cantina da Cheiro). Com cardápio variado, a casa está oferecendo para clientes do Clube Correio 15% de desconto nos pratos e massas de segunda a sexta, e 20% de desconto no valor da pizza grande de segunda a domingo, até às 17h. Outra promoção que sempre aparece por lá é do cliente comprar uma e levar duas (promoção Bis), que acontece de sexta a domingo, até às 17h, em todas as unidades.

(Divulgação)

Pizzas tradicionais são carro-chefe da casa do Centro Histórico

Aboca @abocacentrodeartes

Pedidos: 2137.6808 e Whatsapp 71 9334-8893

Em tempos normais, Aboca, no bairro do Santo Antônio, costuma lotar às quartas-feiras com uma festa pra lá de descolada, mas é a pizza, que eles servem na casa e entregam à domicílio, um dos sucessos do espaço. As pizzas, de sabores variados, é cotadíssima no Centro Histórico e agora, já chega a outros bairros como Barra, Ondina, Rio Vermelho, Pituba, Stiep, Costa Azul, Armação, Federação, Brotas, Horto Bela Vista e Iguatemi, pelo sistema de delivery. Os preços da pizza com oito fatias, de massa fina e bordas crocantes, variam de R$ 48,00 a R$ 55,00. O bom é que o cliente pode escolher até três sabores.

(Divulgação)

A casa está dando desconto de 20% no Dia da Pizza

Pizzalinha Barra - @pizzalinhabarra

Pedidos: 71 4141 8586 e whatsapp 71 98255 3692

A casa, que funciona de terça a domingo, das 17h às 22h30, tem cardápio variado e faz promoções pelas redes sociais durante a semana. Para o Dia da Pizza, a pizzaria está oferecendo para clientes do Clube Correio 20% de desconto sobre o valor do pedido, não incluso taxa de entrega.

(Divulgação)

Um clássico da Sabor do Sul Periperi





Pizzaria Sabor do Sul Periperi - @sabordosulperiperi

Pedidos: 71 3407-3000

A especialidade da casa, que como o nome já diz, tem origem no sul do país, são os recheios de carnes. Boa opção para quem gosta de recheios fartos como a de filé mignon com cinco queijos. Está ferecendo para clientes do Clube Correio 20% de desconto sobre o valor do pedido, não incluso taxa de entrega.

(Divulgação)

A Oven é uma rede de pizzarias que tem casas em várias cidades brasileiras

Oven Pizza - @oven.salvador

Pedidos neste link

Para celebrar o Dia Mundial da Pizza, comemorado nesta sexta-feira, 10 de julho, a Oven vai realizar uma promoção exclusiva. É a ação “Pizza em dobro”, onde o cliente compra uma das 12 versões tradicionais, em qualquer tamanho, recebe outra igual ou de menor valor. As pizzas pequenas custam a partir de R$19, e podem ser escolhidos sabores como: Calabresa, Portuguesa, Quatro Queijos, Pepperoni, Frango com catupiry, Marguerita, entre outros. Para sobremesa, aqueles que gostam da iguaria na versão doce, podem adquirir o tamanho mini a partir de R$7, nos sabores Chocolate e Doce de Leite. A Oven funciona de segunda a sábado, das 11h às 20h; e domingo, das 12h às 20h. E o melhor, o frete é por conta da casa.