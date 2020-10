Dia das Crianças: presentes diferentes incentivam interação e desenvolvimento dos pequenos

Com o Dia das Crianças chegando, cresce a expectativa dos pequenos para descobrir qual será o presente da vez. Brinquedos eletrônicos, bonecas e carrinhos são alguns dos itens que fazem a alegria das crianças na data. Mas será que é possível presentear de uma forma diferente? O que fazer para garantir que o presente seja também instrumento não só de diversão, mas de interação e aprendizagem para criança e para toda a família? O CORREIO montou uma lista com 8 dicas de presentes diferentes para tornar o dia delas ainda mais especial.

Uma das novidades é o kit Velha Infância criado pela Com Amô (@comamorcaixasafetivas). A intenção da caixa é justamente resgatar brincadeiras antigas e que permitam a interação de crianças e adultos. “A caixa veio justamente na intenção de resgatar essa brincadeiras antigas e a proposta de uma experiência lúdica junto com a família. Isso ajuda a estreitar os laços e a fortalecer as memórias afetivas que a criança leva para o resto da vida”, conta a jornalista e empresária Jordânia Freitas, criadora do kit.

A ideia, inclusive, nasceu da experiência pessoal da empresária com o filho. “Sempre busquei fazer com ele atividades lúdicas, que estimulem a criatividade e, mais ou menos um mês atrás, uma amiga apresentou para ele um jogo no celular dela e ele se viciou. Isso acabou gerando um certo distanciamento entre a gente, estava perdendo feio para o eletrônico e aí pensei em criar essa caixa voltada para os pais que estão na mesma situação que eu”, conta Jordânia.

Quem trabalha com crianças ressalta a importância de entender a diferença entre brinquedo e brincar na hora de escolher o presente. “O brinquedo é um objeto que pode gerar uma situação de brincar ou não. Hoje em dia o brinquedo vem virando objeto de colecionamento. A relação da criança com o brinquedo tem virado muito mais uma relação de ter e colecionar do que de interagir, produzir ideias, gerar possibilidades, inclusive cognitivas, relacionais”, explica Clara Coelho, pedagoga especialista em língua e linguagem e mestranda em educação pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A especialista destaca, ainda, que brinquedos que estimulem as crianças são necessários e vem sendo pouco explorados.

“As crianças estão vivendo uma realidade de muito pouca interação com o outro e de uma passividade muito grande no brincar, como espectador de computadores, de jogos eletrônicos, que te dá tudo, sem espaço para criar. Um brinquedo até mais simples propõe que se chame o outro para brincadeira, que se crie, gera imaginação, produção na criança. Em geral quanto mais simples o brinquedo, mais ele gera possibilidades de interação porque a criança vai precisar criar os contextos”, afirma ela.

O empresário José Carlos Rodrigues, que trabalha com jogos educativos, faz coro: “Os jogos, em geral, desenvolvem as aptidões físicas e mentais das crianças. A sua prática estimula valores como respeito, socialização, perseverança, curiosidade, iniciativa e paciência, além de propiciar momentos de bem-estar com a família e amigos”, acredita ele, que tem nos jogos uma opção de presentes da sua loja Snooker Bahia (@snookerbahia).

Utilizando os instrumentos certos, a brincadeira acaba se tornando, para além de um momento de diversão, oportunidade de crescimento e aprendizagem para os pequenos. “Essas situações de brincar são, em geral, muito potentes para aprender. Aprende a criança com o pai, com o irmão e aprende o adulto também. Um aprendizado que é diferente daquele acadêmico. São experiências de viver que vão ajudando as crianças a compreender as coisas, como elas funcionam”, completa a pedagoga Clara Coelho.

Veja algumas opções:

Kit Velha Infância (@comamorcaixasfestivas)

O kit contém trenzinho ou avião de MDF, 6 potinhos de tinta, pincel, ioiô, massinha de modelar, pião de madeira, corda e cartinha 'com amô'. Pode ser encomendado pelo Instagram e sai por R$ 80.

Kit Tie Die (@brinkaebuffet)

O kit para tingir a camiseta custa a partir de R$ 55 e vem com 3 cores de tintas, bisnagas, elásticos, luvas e instruções, além de uma caixa-presente. Os pedidos podem ser feitos através do WhatsApp no número (71) 99969-6250 ou pelo Instagram

Almofadas de colorir (@chefalineleone)

O kit com uma almofada feita especificamente para ser colorida, canetas coloridas e um pirulito de brigadeiro com biscoito sai por R$ 48 e pode ser encomendado pelo Instagram ou no número 99321-9585

Kit Cupcake (@sodiessa_oficial)

Kit para a criança decorar os próprios cupcakes sai por R$ 39,90. A caixa traz duas versões dos cupcakes, um com massa branca e outro com massa de chocolate, além de dois tubetes com confeitos coloridos, uma bisnaga de leite condensado e um cone plástico de confeitar com brigadeiro. Informações: (71) 3363.5466 ou pelo Instagram

Jogos e Quebra-cabeças (@saojogue)

Jogos de tabuleiros e quebra cabeças pensados para crianças a partir de 3 anos e com preços que variam de R$ 39.90 a R$ 249.90. Os pedidos podem ser feitos no Instagram, através do WhatsApp no número 71 9298-5046, ou na loja física na Avenida Paulo VI

Kit Confeitaria Divertida (@docemo)

Se a ideia é montar o próprio bolo, o Kit Confeitaria Divertida vem com 1 bolo (massa branca ou chocolate), 2 toppings (granulado, M&M's ou leite ninho), 1 cobertura de brigadeiro e 4 brigadeiros. As encomendas podem ser feitas até o dia 7 através do Instagram, e o valor é R$ 38

Madeira de montar (@tatobrinquedos)

O kit para montar com 30 peças de madeira e imã sai por R$ 167 e pode ser comprado através do site.

Jogos Educativos (@snookerbahia)

Jogos pensados para diveritr e desenvolver as crianças ao mesmo tempo, tem valores que variam de R$ 25 a R$ 98, A loja fica no Shopping Capemi e o contato é (71) 3351-7266/ (71)99911-7266

*Com orientação da chefe de reportagem Perla RIbeiro