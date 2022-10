Dia das Crianças terá programação gratuita em Salvador e RMS; confira

O dia 12 de outubro é dedicado às crianças, e nada mais justo que reservar um tempinho do seu dia nesse feriado para fazer uma programação diferente com os pequenos. Alguns espaços, como museus e shoppings da capital baiana, vão fazer eventos direcionados ao público infantil. Veja quando e como abaixo:



Museu do Mar Aleixo Belov

O Museu do Mar Aleixo Belov, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, promoverá uma programação dedicada aos público infantil nesta quarta-feira (12). A entrada será das 10h às 17h, e haverá contação de história com o jornalista e escritor Bito Teles, autor do livro infantil “Velas Cheias de Sonhos” - das 15h às 17h.

Ainda na tarde de quarta, o ilustrador Bua Bruno, que é responsável pelas ilustrações do “Velas Cheias de Sonhos”, realizará uma sessão de caricaturas com a criançada e seus familiares. E, para abrilhantar mais o Dia das Crianças, acontecerá uma sessão especial do CineMar, no auditório do museu.

Localizado em um casarão amarelo de três andares que mistura arquitetura clássica com moderna no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, o Museu do Mar Aleixo Belov guarda relíquias adquiridas durante as cinco viagens que o velejador Aleixo Belov, fez ao redor do mundo, sendo três delas em solitário no veleiro “Três Marias”. Essa embarcação é o pilar central do equipamento cultural. Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas, o acesso é gratuito.

Shopping Piedade

Os pequenos vão entrar no clima do Halloween e se aventurar no Parque dos Monstrinhos, na Praça Central, piso L2. O espaço terá piscina de bolinhas, torre de elástico com dois megas tobogãs, trampolim e cama elástica baby. A idade permitida é dos 2 anos aos 13 anos. O acesso custa R$ 10,00 para cada 10 minutos de lazer, com o combo de R$ 25,00 para 30 minutos e R$ 1,00 real a cada minuto adicional.

Também vai haver programação gratuita com o agito de Tia Leide e a companhia Vem Brincar com os Monstrinhos da Alegria, das 13h às 15h, no Palco, localizado no piso L4

Foto: Divulgação

Shopping Bela Vista

No Bela Vista, acontece o “Mundo da ImaginAÇÃO”, experiência para todas as crianças através de apresentações musicais, contação de histórias, teatros infantis, brincadeiras e oficinas culturais gratuitas. A ação terá a participação de crianças de escolas públicas e instituições convidadas, de 5 a 11 de outubro. No dia 12 de outubro, haverá contação de histórias e oficina de teatro com o personagem Juninho (14h); Grupo Musiclauns e oficinas (16h); contação de histórias com Lívia Góis e oficina de artes (18h); finalizando com muitas brincadeiras e animadora (19h).

Salvador Shopping

O Salvador Shopping vai realizar promoções especiais e atrações para o público infantil até o dia 16 de outubro. O parque ‘Garfield Arena’, a feira de livros Letrinha, o escorregador Trelo, a brinquedoteca YouPlay, o Game Station, o Planeta Imaginário, o espaço Villa Encantada, a loja Clube de Figurinhas, os filmes em cartaz no Cinemark, além dos carrinhos e motos do stand Stop Go, são opções no Dia das Crianças.

Shopping Paralela

No Paralela, haverá o circuito de trampolim gigante. A atração está localizada na segunda praça de eventos e conta com trampolim, escorregador, paredes de escalada, piscinas de espuma e circuito ninja com vários tipos de desafios que exigem força e habilidade para adultos e crianças. O Zig Zag Trampolim recebe crianças a partir de 3 anos, sendo que de 3 a 5 anos precisam estar acompanhadas dos responsáveis, e a permanência de 50 minutos custa R$ 50,00.

Salvador Norte Shopping

No período de 12 a 16/10, o shopping terá espetáculos musical, circense e teatral. Todas as ações acontecem no palco do piso L3 e são parte do Festival Kids, que, desde setembro, vem oferecendo entretenimento aos clientes.

Shopping Barra

O Shopping Barra vai receber uma Feira do Livro Infantil de Salvador, com 40 horas de programação gratuita. Contação de histórias, conversas literárias, saraus, oficinas e realidade virtual compõem a segunda edição do evento que acontece, de 12 a 15 de outubro, na Praça Central Euvaldo Luz.

Shopping Itaigara



No mês dedicado às crianças, o Shopping Itaigara preparou uma programação especial para a garotada, que acontecerá no próximo sábado, dia 15 de outubro. Das 14h às 18h, os pequenos e grandinhos poderão curtir uma tarde de surpresas e muita diversão. Quem comanda o som é a banda Espaço Musical, às 16h, com um repertório alto astral e suas performances lúdicas e interativas, que agitam o público. O evento acontecerá na praça de eventos, no piso térreo. Lá, a criançada poderá também aproveitar as atividades de pintura facial, escultura de balões, e ainda se divertir com uma fanfarra que animará o mall. E para tornar o momento ainda mais fantástico, um grupo de personagens encantados vão contagiar o público com muita alegria e celebração.

Serviço:

O quê – Programação Mês das Crianças

Quando – 15 de outubro, sábado, das 14h às 18h

Onde – Praça de eventos, piso térreo, Shopping Itaigara

Quanto - Gratuito

Parque Shopping Bahia

O Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, fará a Parada Encantada na quarta-feira (12). A ação será às 15h e às 16h, saindo da Alameda Gourmet (Piso L2) e vai percorrer o estabelecimento. Para finalizar, às 16h, na Praça de Alimentação (Piso L3), haverá contação de histórias e distribuição de livros infantis. A entrega dos exemplares faz parte da 2ª Etapa do Projeto Leitura Para Todos, da Aliansce Sonae, que administra o shopping. A ideia é incentivar o hábito da leitura desde cedo.

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari realiza atividades infantis no evento chamado Super Dia das Crianças. A comemoração do “Super Dia das Crianças” começará com uma recepção no acesso A, com performances de malabares, pernas de pau e entrega de esculturas em balões para a meninada. A diversão segue com a Palhaça Pipoca, promovendo brincadeiras divertidas durante a tarde desta quarta-feira, das 13h às 17h.

No mesmo horário, a garotada poderá aproveitar o tradicional banho de espuma, pintura facial e recreação com o grupo Pijamando, no estacionamento D do shopping, além de outras atrações pensadas para tornar este dia único. A ong Aldeias Infantis SOS também realizará brincadeiras educativas para toda a família, por meio do projeto Transformar e Brincar.

Já na praça de alimentação, terá o KaraôKIDS para que meninas e meninos possam soltar a voz no palco onde acontece o tradicional happy hour. A atividade, também gratuita, acontecerá das 13h às 17h.

O Boulevard repetirá a diversão do “Mês das Crianças” nos finais de semana seguintes, até o dia 30 deste mês, com banho de espuma, oficinas no Espaço Kids, recreação, apresentação do Grupo Pé de Lata, dentre outros.

Mais opções de diversão

Paralelo às atrações gratuitas, a criançada contará ainda com brinquedos infláveis que estarão à disposição no estacionamento D, com acesso pela saída da loja Le Pet Store. O preço do ingresso, para esta atração, poderá ser consultado no local.

Além dele, os pequenos e seus familiares podem viver a magia do Circo Vegas, que está instalado no estacionamento principal. Por lá, palhaços, mágico, equilibristas, malabaristas, contorcionistas e o “Arqueiro” fazem a festa. O espaço funciona de segunda a sexta, às 20h, e nos sábados, domingos e feriados, às 16h, às 18h e às 20h. As entradas custam a partir de R$ 9,99 (criança) e R$ 19,99 (adulto). Professores e estudantes, a partir dos 13 anos, pagam meia-entrada. Pessoas com deficiência ou com espectro autista têm acesso gratuito.

Há ainda as opções do Minicars, Clubinho e Magic Games, que funcionarão neste Dia das Crianças para ampliar, ainda mais, o lazer da garotada.

Mercadão da Bahia

O Dia das Crianças, celebrado nesta quarta-feira, 12, será recheado de mágica e brincadeiras no Mercadão da Bahia, no centro de Lauro de Freitas. Isso porque o primeiro centro comercial e gastronômico da cidade promoverá uma série de atividades gratuitas para animar a criançada e seus familiares. Dentre elas, a apresentação de Kadu, o Mágico, que promete divertir os pequenos com truques que deixarão todos encantados. O Show de Mágica acontecerá a partir das 13h, na praça de eventos, na entrada do empreendimento.

No mesmo espaço, das 10h às 16h, a meninada poderá brincar no parquinho. Por lá, haverá ainda oficinas de pintura artística (das 11h às 13h) e escultura de balões (das 13h às 15h). Acha que acabou? O Mercadão da Bahia ainda preparou uma apresentação musical com o cantor Kevin Willian, a partir das 14h, na praça de alimentação, para entreter toda a família durante o feriado.

Horário de funcionamento

Com acesso pela rua Maria Izabel dos Santos, próximo ao Parque Shopping da Bahia, o Mercadão da Bahia funciona de segunda a sábado, das 8h às 19h, e no domingo, das 8h às 15h. Já a praça de alimentação opera das 8h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 18h, no domingo. O empreendimento tem uma área de mais de 18 mil m², com 200 boxes, nesta primeira fase, e um amplo estacionamento, com 400 vagas.