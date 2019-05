Dia das mães: bazar com opções de presentes a partir de R$ 5 acontece em Salvador

Quem não quer deixar o Dia das Mães passar em branco, mas está com pouco dinheiro, pode ficar tranquilo. É possível encontrar presentes que cabem no bolso. Foi pensando neste público que o Congrats Hall anunciou a realização do Bazar do Dia das Mães, com presentes a partir de R$ 5.

O evento acontece entre os dias 9 e 11 de maio, na casa de eventos Congrats Hall, localizada ao lado da Faculdade Ruy Barbosa, na avenida Paralela. Nos dias 9 e 10, o bazar será realizado das 12h às 19h, enquanto no dia 11 acontece das 10h às 18h.

No local, o público encontrará 15 expositores com várias opções de presentes de moda feminina, acessórios, artigos para o lar, decoração, perfumaria, além de alimentação.

Além do bazar, no sábado (11), véspera do Dia das Mães, acontecerá um show de Voz e Violão de Zaira Thati, além de uma aula show sobre mesa posta com Gerson Luiz Lima, arquiteto parceiro da Camicado. A entrada custa 1 kg de alimento não perecível - o alimento arrecadado será doado para o Instituto Compaixão.

“A intenção é que o público encontre, em um só lugar, presente de qualidade, personalizado e com um preço que caiba no bolso. Além de ajudar os filhos a tornar a data especial para suas mães, iremos também fazer uma ação solidária com doação de alimentos para o Instituto Compaixão”, destaca Tati Pugliese, organizadora do Bazar do Dia das Mães.

Serviço

O que: Bazar Dia das Mães

Quando: 9 e 10 de maio, das 12h às 19h, e 11/05, das 10h às 18h

Onde: Congrats Hall – ao lado da faculdade Ruy Barbosa, na avenida Paralela

Quanto: Gratuito, mediante à doação de 1 kg de alimento não perecível

Informações: (71) 3366-5000